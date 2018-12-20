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الثقافة
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 02:13 م

اليوم.. افتتاح معرض الكاريكاتير "إنت تقدر" بمعهد جوتة

معرض الكاريكاتير
معرض الكاريكاتير
نضال ممدوح
dostor.org/2443060

ضمن فعاليات مهرجان مساحة للفنون المستقلة، والذي ينظمه معهد جوتة لاونج التحرير، يفتتح في السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، معرض الكاريكاتير "إنت تقدر".

"إنت تقدر".. نتاج ورشة الكاريكاتير التي نظمها التحرير لاونج جوتة في أكتوبر الماضي مع الرسام سمير عبدالغني عضو الجمعية المصرية للكاريكاتير، ويركز على دعم ذوي الاحتياجات الخاصة على كافة المستويات، والجدير بالذكر أنه قد شارك بالتدريب العديد من رسامي الكاريكاتير وسوف تعرض رسومهم التعليمية للمتدربين كجزء من المعرض، بالإضافة إلى أنه سوف يصاحب المعرض عرضًا مجانيًا لبعض كتب الكاريكاتير كمشاركة من الجمعية المصرية للكاريكاتير في مساحة مهرجان التحرير لاونج جوتة للفنون المستقلة.

يليه في التاسعة حفل فني غنائي تحييه "فرقة استابينا (مشروع موسيقى البحر المتوسط)"، مشاركة بمجموعة من الأغاني والموسيقى المتنوعة من فرنسا وإيطاليا واليونان والمغرب والجزائر ومصر ولبنان.

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