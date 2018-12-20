اجتماع مجلس وزراء إسبانيا وسط مخططات احتجاجية حاشدة

يجتمع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث، والزعيم الانفصالي لكاتالونيا يواكيم تورا، اليوم الخميس، في العاصمة الكتالونية برشلونة، بينما يستعد فيه المتظاهرون للنزول إلى الشوارع للاحتفال بالذكرى الأولى للانتخابات الإقليمية، بالتزامن مع انعقاد مجلس الوزراء في برشلونة، غدًا الجمعة.



ومن المتوقع أن يقابل سانشيث، الذي اتبعت إدارته الاشتراكية نهجًا أكثر استرضاءً إزاء قضية الاستقلال من سلفه المحافظ ماريانو راخوي، الرئيس الإقليمي بعد عصر اليوم، كما أنه من المقرر أن يعقد الرئيس الاشتراكي ووزراؤه اجتماعًا في العاصمة الكتالونية، غدًا الجمعة، وهو قرار أثار غضب نشطاء الاستقلال المتشددين.



ويرى عدد من الانفصاليين أن اختيار موعد اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة الكتالونية هو قرار "متعمد واستفزازي"، والذي يتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للتصويت الذي دعت إليه الحكومة الإسبانية السابقة لاختيار الحكومة الكتالونية الجديدة، في أعقاب استفتاء الانفصال وإعلان الجمهورية الكتالونية من طرف واحد، وذلك خلال شهر أكتوبر 2017.



وبالفعل، بدأت عدد من الحركات الاستقلالية الكتالونية فى تعبئة مناصريها استعدادا للمسيرات المنددة بحكومة بيدرو سانشيث، والمطالبة بإعلان الجمهورية الكتالونية، غدًا الجمعة، وذلك حسب ما نقلته عدد من الصحف المحلية الإسبانية.



وأظهرت صورة نُشرت على موقع "لجان الدفاع عن الجمهورية" على "تويتر" صورة محترقة للملك فيليبي مصحوبة بالتعقيب: "في 21 ديسمبر، سنكون غير قابلين للحكم".



وستهدف عملية مكثفة للشرطة إلى ضمان استمرار اجتماع الحكومة بأقل قدر ممكن من الاضطراب، مع الحرص على تجنب تكرار أعمال العنف من قبل أي من المتظاهرين.



من جهته، قال جوردي تورول، أحد القادة الكتالونيين المسجونين الذين يواجهون المحاكمة في العام المقبل بسبب دوره في الضغط من أجل الاستقلال، إن اجتماع مجلس الوزراء يجب ألا يُعقد في كاتالونيا بعد مرور عام على الانتخابات الإقليمية.



وتعرض تورا لانتقادات واسعة من قبل الأوساط المحلية لتشجيعه المتظاهرين على الخروج وحثهم على "مواصلة الضغط"، وكان من بين أبرز تصريحات تورا التى عارضها العديد من رؤساء الأحزاب السياسية الإسبانية حتى المؤيدة للانفصال منها، كان ذلك الذي طالب خلاله الرئيس الكتالوني باتباع درب الشعب السلوفيني فى نيل حريتها ذلك وأنه من المعروف حجم الخسائر التي تكبدها الشعب السلوفيني لإعلان استقلاله عن يوغوسلافيا، والذي تسبب فى وفاة العشرات وإصابة آخرين.



في الوقت نفسه، قال سانشيث: "إن المقارنات مع سلوفينيا أو كوسوفو أظهرت افتقارًا للمعرفة التاريخية، والتلاعب غير المقبول، واليأس من شخص ينفذ من الحجج لدعم أفكاره السياسية ولجأ إلى الأكاذيب".



لا يزال دفع تورا من أجل الاستقلال، والذي يليه سلفه، كارليس بويجديمون، يثير الخلافات داخل كتالونيا، إذ تشير الاستطلاعات إلى نسب متفاوتة بشأن موافقة المواطنين على الاستقلال عن إسبانيا أو الاستمرار تحت إمارة المملكة.



وفي العام الماضي، فازت الأحزاب الانفصالية الثلاثة بنسبة 47% من الأصوات و70 مقعدًا في البرلمان الإقليمي المكون من 135 مقعدًا.