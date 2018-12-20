"بالميراس" يعلن تعاقده مع كارلوس إدواردو لاعب بيراميدز لمدة 5 سنوات

أعلن نادي بالميراس البرازيلي، اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لمدة 5 مواسم وحتى صيف 2023.



وأكد النادي البرازيلي -في بيان- أن اللاعب وقع على عقود انضمامه للفريق، كما نشر مقطع فيديو يؤكد إتمام الصفقة وتصريحات للاعب يعلن خلالها انتقاله، إلا أن نادى بيراميدز لم يعلن أي تفاصيل عن صفقة رحيل كارلوس إدواردو إلى بالميراس أو قيمتها المالية.



ويبلغ كارلوس إدواردو من العمر 22 عامًا، وسجل هدفًا واحدًا، وصنع آخر مع بيراميدز في الموسم الحالي وحتى رحيله، وسبق له اللعب في نادي جوياس إف سي البرازيلي.



وبالتالي، يملك بيراميدز حاليًا 4 لاعبين أجانب بعد رحيل كارلوس إدواردو، هم النيجيري أوكيتشيكو أزوبيكي، والبرازيليين رودريجينيو وكينو، بجانب الصفقة الجديدة، البوركينى إريك تراوري، القادم من مصر للمقاصة.



ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 29 نقطة خلف الزمالك المتصدر بـ35 نقطة.