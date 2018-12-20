تأجيل محاكمة فلاح هتك عرض ربة منزل بالبدرشين

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة فلاح خطف وهتك عرض ربة منزل، إلى جلسة 19 فبراير بالبدرشين.



صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين: محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر: محمد فريد، وأيمن عبداللطيف.



كشف قرار الإحالة الصادر برئاسة المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام، عن قيام المتهم كمال عبدالكريم، 58 سنة، فلاح، مواقعة المجني عليها علا قدري، بغير رضاها، وذلك بأن أمسك بها عنوة ووضع يده على فاهها وأنفها مهددًا إياها بسلاح ناري طبنجة، وقام بجذبها إلى داخل أرض زراعية وطرحها أرضًا وتحسس مواطن عفتها.



وكشفت شهادة المجني عليها علا قدري، 22 سنة، ربة منزل، أنها وحال تواجدها أمام منزلها فاجئها المتهم مشهرًا سلاحًا ناريًا طبنجة في وجهها، مهددًا إياها بالإيذاء، وجذبها لداخل الأرض الزراعية المجاورة لمنزلها، وقام بتحسس مواطن عفتها.



وكشفت تحريات هاني محمد إسماعيل، عن أنها توصلت إلى صحة الواقعة على نحو ما شهدت به المجني عليها من قيام المتهم باستدراجها بالقوة لداخل الأرض الزراعية وإجبارها على خلع ملابسها ومواقعتها كرهًا عنها.



ثبت بتقرير الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي الشرعي على المجني عليها علا قدري، تبين تمزق بغشاء البكارة.



كما ثبت بتقرير الطب الشرعى المعملى، أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من ملابس المجني عليها مطابقة مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء المتهم كمال عبدالكريم.