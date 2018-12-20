القاهرة : الخميس 20 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
تكنولوجيا
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 02:05 م

ناسا تتعرض لاختراق عرّض عددًا غير معروف من موظفيها للخطر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2443048

كشفت وكالة ناسا عن أن خوادمها تعرضت للاختراق خلال عملية وقعت في أكتوبر الماضي.

واكتشف المحققون هذا الاختراق، في 23 أكتوبر، والذي استهدف خوادم تحتوي على معلومات محددة خاصة بعدد غير معروف من موظفي ناسا الحاليين والسابقين، وفقا لمذكرة حصل عليها موقع "SpaceRef".

وشملت المعلومات بيانات، مثل أرقام التأمين الاجتماعي لبعض الموظفين.

وتم إرسال بريد إلكتروني من الوكالة إلى موظفيها من إدارة الموارد البشرية، تحذرهم من الاختراق.

وكتب بوب جيبس، مساعد المدير في مكتب ناسا، لكبير موظفي الموارد البشرية في البريد الإلكتروني: "في 23 أكتوبر 2018، بدأ أفراد الأمن السيبراني، التابع لوكالة ناسا، بالتحقيق في خوادم الوكالة، حيث يتم تخزين معلومات التعريف الشخصية (PII)".

وتابع قائلا: "بعد تحليل أولي، حددت ناسا أن المعلومات من أحد الخوادم التي تحتوي على أرقام الضمان الاجتماعي وغيرها من بيانات PII لموظفي وكالة الطيران والفضاء الأمريكية الحاليين والسابقين، قد تم اختراقها".

وقالت وكالة ناسا إنها لا تعتقد أن أيا من مهماتها قد تعرض للاختراق بسبب هذا الحادث.. وقامت الوكالة بالفعل بتأمين الخوادم التي تأثرت، وتقول إنها ستستمر في التحقيق بشأن عملية الاختراق.

وذكر "جيبس": "هذه العملية تستغرق وقتا.. إن التحقيق المتواصل هو أولوية الوكالة بدعم نشط من القيادات العليا".

وأضاف أن الاختراق أثر على موظفين معينين في الشركة، بين يوليو 2006 وأكتوبر 2018.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها وكالة ناسا إلى اختراق بياناتها، ففي عام 2011، استحوذ المتسللون على أجهزة الكمبيوتر في مختبر الدفع النفاث، التابع لوكالة الفضاء الأمريكية، واخترقوا حسابات مستخدمي المختبر الأكثر تميزا.

وبعد ذلك، في عام 2016، تمكنت مجموعة من الهاكرز، تعرف باسم "AnonSec"، من اختراق خوادم ناسا وسرقة أكثر من 250 جيجابايت من البيانات، بما في ذلك الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف لأكثر من ألفي موظف في الوكالة.

اقرأ أيضًا
منذ 5 شهر

"واتس آب" تبدأ خطط "التربح من الرسائل"

منذ 6 شهر

"إنستجرام" يضيف خاصية محادثة الفيديو

منذ 8 شهر

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

منذ 8 شهر

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية

منذ 9 شهر

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية

منذ 9 شهر

لماذا يحتفل جوجل بعيد «العدد ط»؟

الآن

البابا تواضروس يتوقف عن عظته الأسبوعية لمدة شهر

وفاة طفل وإصابة 6 في انهيار واجهة مدرسة خاصة بالمرج

بوتين: "سكريبال" على قيد الحياة والعقوبات لا تهدأ بحق موسكو

الوزراء يوافق على مشروعات الشباب المزمع طرحها بنظام حق الانتفاع

ads
الأكثر قراءة

اعترافات "حسم": تلقينا أوامر بتنفيذ عمليات إرهابية في أعياد الأقباط ورصد أكمنة الشرطة

نقل ضحايا انهيار سور مدرسة بالمرج لمستشفيي السلام واليوم الواحد

مؤشرات أولية تكشف حجم احتياطيات حقل نور بالبحر المتوسط

الأمن الوطني يحبط عمليات إرهابية لإفساد احتفالات الأقباط

ألبومات الصور

رئيس جامعة أسوان يلتقى بوفد من المديرية المالية

وزيرة الثقافة تعزف في حفل "كايرو ستيبس" بالمنيا (فيديو)

افتتاح مركز للغسيل الكلوي بدمياط (صور)

"كنافة بجلى الفواكهة".. تتصدر مبيعات الحلويات الشرقية بأعياد الميلاد

نجم الساعة

بث حي لايف مباراة الترجي التونسي وجوادالاخارا مشاهدة مباراة الترجي التونسي وجوادالاخارا يلا شوت كورة ستار

الأكثر قراءة

اعترافات "حسم": تلقينا أوامر بتنفيذ عمليات إرهابية في أعياد الأقباط ورصد أكمنة الشرطة

نقل ضحايا انهيار سور مدرسة بالمرج لمستشفيي السلام واليوم الواحد

مؤشرات أولية تكشف حجم احتياطيات حقل نور بالبحر المتوسط

الأمن الوطني يحبط عمليات إرهابية لإفساد احتفالات الأقباط

كشكول

«عبد الغفار» يعلن موافقة «الوزراء» على تعديل قانون تنظيم الجامعات

رئيس جامعة الزقازيق يستقبل وفدًا من وزارة المالية لدعم التحول إلى مجتمع رقمي

«مهرجان للفنون المسرحية» بجامعة بنها

«كشكول» يكشف تفاصيل القصة الكاملة لمصرع طالب وإصابة 6 آخرين في حادث «مدرسة المرج»

جامعة الأزهر تستعد لتفعيل التصحيح الإلكترونى

الأمصار

أغنية "بيبي" لجاستن بيبر الأسوأ على "يوتيوب"

بكاء وصراخ.. حالة من التوتر أصابت ليلة زفاف هاري وميجان

زوجات نجوم ريال مدريد يستمتعن بأبوظبي.. صور

الاستخبارات العراقية تلقي القبض على "أخطر الإرهابيات"

بعرض مسرحي نادر.. فرقة صم وبكم في مصر ترقص على أنغام الموسيقى

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

اكتشاف "الأرض الفائقة" المتلألئة

قبعات بابا نويل وزينة عيد الميلاد تغزو شوارع إفريقيا

3 رواد يعودون سالمين من محطة الفضاء الدولية

الصحة

الخضراوات الورقية تقلل من تراكم الدهون على الكبد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎