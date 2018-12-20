الأهلي والاتحاد يواصلان الاستعداد لنهائي الدوري الممتاز للسلة

يواصل فريقا الأهلي والاتحاد لكرة السلة استعداداتهما لخوض نهائي الدوري الممتاز، حيث يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد يوم الإثنين المقبل في مباراة الذهاب، على أن تقام مباراة الإياب في اليوم الثاني في ضيافة نادي الاتحاد، ويتوج الفريق الفائز في مجموع المباراتين باللقب.



ويسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز وإحراز اللقب لتتويج مشوارهما في البطولة التي شهدت صراعا قويا بين الفرق المشاركة حتى نجح الأهلي والاتحاد في الوصول للنهائي.



يذكر أن الأهلي غاب عن التتويج باللقب منذ عامين، حيث كانت آخر مرة فاز فيها الأهلي باللقب في موسم 20162015 فيما توج الاتحاد باللقب آخر مرة في موسم 20102009.



وكان الأهلي تأهل إلى دور الـ16 في البطولة كثاني المجموعة الرابعة، فيما تأهل الاتحاد بتصدره المجموعة الثانية، وبدأ الأهلي مشواره في الأدوار النهائية للبطولة بالفوز على الأولمبي في دور الـ16 ثم على الزمالك في ربع النهائي وعلى سبورتنج (حامل اللقب) في نصف النهائي، فيما فاز الاتحاد السكندري على فريق الترام في دور الـ16 ثم على فريق أصحاب الجياد في ربع النهائي وعلى فريق الجزيرة في نصف النهائي.