بريطانيا: تحليق طائرتين قرب مطار "جاتويك" عمل غير مسئول

اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أن تحليق طائرتين دون طيار قرب مطار "جاتويك" هو عمل "غير مسئول وغير مقبول على الإطلاق".



ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الخميس، عن المتحدث باسم "ماي" قوله إن القانون واضح فيما يتعلق بعقوبة استخدام طائرات دون طيار بشكل غير قانوني.



وكانت شرطة مقاطعة "ساسكس" البريطانية، أعلنت أنه لا توجد مؤشرات على أن تحليق الطائرتين قرب مطار "جاتويك" هو عمل له صلة بالإرهاب.



وعلقت السلطات البريطانية جميع الرحلات في مطار "جاتويك"، كما قامت بتحويل العشرات من الرحلات إلى مطارات أخرى.. وقدم المسئولون بالمطار اعتذارات للمئات من المسافرين المتواجدين بالمطار، كما أكدوا أن سلامة هؤلاء المسافرين تعد من أولوياتهم.



