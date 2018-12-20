كوريا الشمالية: رفع العقوبات مقياس لالتزام أمريكا بالنزع النووي لشبه الجزيرة الكورية

قالت كوريا الشمالية، الخميس، إن رفع العقوبات عن بيونج يانج يُعد مقياسًا لتحديد مدى التزام الولايات المتحدة بالنزع النووي لشبه الجزيرة الكورية.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في تعليق لها- أن بيونج يانج اتخذت خطوات ملموسة في مسألة نزع السلاح النووي، رغم أن الولايات المتحدة لم تفعل أي شيء لتقليل التهديدات النووية التي تشكلها على الشمال، رغم اتفاقهما على النزع النووي لشبه الجزيرة الكورية بالكامل وليس فقط كوريا الشمالية.



ويُعد ذلك هو الأحدث في سلسلة المناشدات التي أصدرتها كوريا الشمالية، خلال الأسابيع الأخيرة، للضغط على الولايات المتحدة، لرفع العقوبات في مقابل الخطوات التي اتخذتها بيونج يانج نحو النزع النووي، مثل نسف موقع التجارب النووية الخاص بها.



وفي المقابل، تصر الولايات المتحدة على استمرار العقوبات حتى يتم تحقيق النزع النووي لكوريا الشمالية بشكل كامل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية.



وأضافت الوكالة المركزية: "إن ما نطالب به كإجراءات متبادلة من الولايات المتحدة ليس شيئا يصعب اتخاذ قرار بشأنه أو يصعب تنفيذه، إننا نطلب منهم وضع حد لسياسة عدائية تجاه كوريا الشمالية ورفع العقوبات غير العادلة، وهي أمور تستطيع الولايات المتحدة أن تفعلها بسهولة إذا قررت القيام بها".



وأشارت الوكالة الكورية الشمالية إلى أن بيونج يانج نجت من العقوبات لعقود طويلة، ولن تخشى مواجهة عقوبات أقوى، ولكنها تطالب برفع العقوبات لأن ذلك بمثابة مقياس لتحديد مدى جدية الولايات المتحدة بشأن النزع النووي لشبه الجزيرة الكورية.



يأتي ذلك بعد يوم من إبداء الولايات المتحدة رغبتها بالسماح للمواطنين الأمريكيين بالسفر لكوريا الشمالية لتقديم المساعدات، في جهد واضح لكسر الجمود في المحادثات بين البلدين، وتُشير الوكالة إلى أن ذلك المقترح ليس مرضٍ بالقدر الكافي بالنسبة لكوريا الشمالية للمضي قدما في عملية النزع النووي.