القاهرة : الخميس 20 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
عالم
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 01:51 م

كوريا الشمالية: رفع العقوبات مقياس لالتزام أمريكا بالنزع النووي لشبه الجزيرة الكورية

كوريا الشمالية: رفع
أ ش أ
dostor.org/2443027

قالت كوريا الشمالية، الخميس، إن رفع العقوبات عن بيونج يانج يُعد مقياسًا لتحديد مدى التزام الولايات المتحدة بالنزع النووي لشبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في تعليق لها- أن بيونج يانج اتخذت خطوات ملموسة في مسألة نزع السلاح النووي، رغم أن الولايات المتحدة لم تفعل أي شيء لتقليل التهديدات النووية التي تشكلها على الشمال، رغم اتفاقهما على النزع النووي لشبه الجزيرة الكورية بالكامل وليس فقط كوريا الشمالية.

ويُعد ذلك هو الأحدث في سلسلة المناشدات التي أصدرتها كوريا الشمالية، خلال الأسابيع الأخيرة، للضغط على الولايات المتحدة، لرفع العقوبات في مقابل الخطوات التي اتخذتها بيونج يانج نحو النزع النووي، مثل نسف موقع التجارب النووية الخاص بها.

وفي المقابل، تصر الولايات المتحدة على استمرار العقوبات حتى يتم تحقيق النزع النووي لكوريا الشمالية بشكل كامل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية.

وأضافت الوكالة المركزية: "إن ما نطالب به كإجراءات متبادلة من الولايات المتحدة ليس شيئا يصعب اتخاذ قرار بشأنه أو يصعب تنفيذه، إننا نطلب منهم وضع حد لسياسة عدائية تجاه كوريا الشمالية ورفع العقوبات غير العادلة، وهي أمور تستطيع الولايات المتحدة أن تفعلها بسهولة إذا قررت القيام بها".

وأشارت الوكالة الكورية الشمالية إلى أن بيونج يانج نجت من العقوبات لعقود طويلة، ولن تخشى مواجهة عقوبات أقوى، ولكنها تطالب برفع العقوبات لأن ذلك بمثابة مقياس لتحديد مدى جدية الولايات المتحدة بشأن النزع النووي لشبه الجزيرة الكورية.

يأتي ذلك بعد يوم من إبداء الولايات المتحدة رغبتها بالسماح للمواطنين الأمريكيين بالسفر لكوريا الشمالية لتقديم المساعدات، في جهد واضح لكسر الجمود في المحادثات بين البلدين، وتُشير الوكالة إلى أن ذلك المقترح ليس مرضٍ بالقدر الكافي بالنسبة لكوريا الشمالية للمضي قدما في عملية النزع النووي.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 11 ساعة

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة

منذ اسبوع

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"

منذ أقل من شهر

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات

منذ أقل من شهر

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة

منذ أقل من شهر

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر

منذ أقل من شهر

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

الآن

البابا تواضروس يتوقف عن عظته الأسبوعية لمدة شهر

وفاة طفل وإصابة 6 في انهيار واجهة مدرسة خاصة بالمرج

بوتين: "سكريبال" على قيد الحياة والعقوبات لا تهدأ بحق موسكو

الوزراء يوافق على مشروعات الشباب المزمع طرحها بنظام حق الانتفاع

ads
الأكثر قراءة

اعترافات "حسم": تلقينا أوامر بتنفيذ عمليات إرهابية في أعياد الأقباط ورصد أكمنة الشرطة

نقل ضحايا انهيار سور مدرسة بالمرج لمستشفيي السلام واليوم الواحد

مؤشرات أولية تكشف حجم احتياطيات حقل نور بالبحر المتوسط

الأمن الوطني يحبط عمليات إرهابية لإفساد احتفالات الأقباط

ألبومات الصور

رئيس جامعة أسوان يلتقى بوفد من المديرية المالية

وزيرة الثقافة تعزف في حفل "كايرو ستيبس" بالمنيا (فيديو)

افتتاح مركز للغسيل الكلوي بدمياط (صور)

"كنافة بجلى الفواكهة".. تتصدر مبيعات الحلويات الشرقية بأعياد الميلاد

نجم الساعة

بث حي لايف مباراة الترجي التونسي وجوادالاخارا مشاهدة مباراة الترجي التونسي وجوادالاخارا يلا شوت كورة ستار

الأكثر قراءة

اعترافات "حسم": تلقينا أوامر بتنفيذ عمليات إرهابية في أعياد الأقباط ورصد أكمنة الشرطة

نقل ضحايا انهيار سور مدرسة بالمرج لمستشفيي السلام واليوم الواحد

مؤشرات أولية تكشف حجم احتياطيات حقل نور بالبحر المتوسط

الأمن الوطني يحبط عمليات إرهابية لإفساد احتفالات الأقباط

كشكول

رئيس جامعة الزقازيق يستقبل وفدًا من وزارة المالية لدعم التحول إلى مجتمع رقمي

«مهرجان للفنون المسرحية» بجامعة بنها

«كشكول» يكشف تفاصيل القصة الكاملة لمصرع طالب وإصابة 6 آخرين في حادث «مدرسة المرج»

جامعة الأزهر تستعد لتفعيل التصحيح الإلكترونى

رابطة خريجي الدقهلية تنظم ندوة «الإستفادة من الأزهر وعلماءه»

الأمصار

أغنية "بيبي" لجاستن بيبر الأسوأ على "يوتيوب"

بكاء وصراخ.. حالة من التوتر أصابت ليلة زفاف هاري وميجان

زوجات نجوم ريال مدريد يستمتعن بأبوظبي.. صور

الاستخبارات العراقية تلقي القبض على "أخطر الإرهابيات"

بعرض مسرحي نادر.. فرقة صم وبكم في مصر ترقص على أنغام الموسيقى

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

اكتشاف "الأرض الفائقة" المتلألئة

قبعات بابا نويل وزينة عيد الميلاد تغزو شوارع إفريقيا

3 رواد يعودون سالمين من محطة الفضاء الدولية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

الخضراوات الورقية تقلل من تراكم الدهون على الكبد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎