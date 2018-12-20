الثلاثاء.. الدكتور سعيد توفيق في ضيافة صالون "علمانيون"

يحل الدكتور سعيد توفيق أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة٬ والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة٬ ضيفا على صالون علمانيون٬ في ندوة بعنوان "ماهية اللغة وفلسفة التأويل" وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 25 ديسمبر الجاري.



لطالما كانت اللغة محط اهتمام الفلاسفة، غير أنها لم تصبح موضوعا مركزيا في الفلسفة إلّا في القرن العشرين، لقد تكون اتفاق كبير على أن الوسيلة الفضلى لحل المشاكل في مختلف فروع الفلسفة إنما تتم عبر فحص اللغة التي صيغت بها هذه المشاكل، هذا الاهتمام الذي أبداه الفلاسفة المعاصرون باللغة وازدياد الاعتماد على تحليلها اصطُلح على تسميته بالتحول اللغوي.