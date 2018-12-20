ضبط 7235 مخالفة مرورية متنوعة بالجيزة

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد جميع المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.



أسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن رصد 7235 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 95 مخالفة تجاوز سرعات و1980 مخالفة نموذج 125.



كما تم رصد 85 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 25 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و25 مخالفة صلاحية فنية للسيارة،78 مخالفة دون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 37 دراجة بخارية وسيارة.