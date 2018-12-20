القاهرة : الخميس 20 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
محافظات
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 01:45 م

الانتهاء من 2176 وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي بالبحيرة

اللواء هشام آمنه
اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة
معوض هويدي
dostor.org/2443015

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على انه قد تم الانتهاء من 41 عمارة سكنية بمركز ومدينة وادي النطرون تضم 964 وحدة سكنية و40 محل بالمرحلة الثانية ضمن المشروع القومي للاسكان الاجتماعي.

وكما أكد أنه تم الانتهاء من 10 عمارات سكنية بمركز ومدينة الدلنجات تضم 226 وحدة و65 محل تجاري والانتهاء من 16 عمارة سكنية بمركز ومدينة بدر تضم 352 وحدة و80 محل وكذا الانتهاء من عدد 3 عمارات سكنية بمركز ومدينة حوش عيسى تضم 60 وحدة و48 محل بالإضافة إلي 39 عمارة بمركز ومدينة كفر الدوار تضم 926 وحدة و37 محل وغرفة كهرباء.

واشار إلى أنه قد تم الانتهاء من أعمال المرافق بتلك العمارات والوحدات السكنية وجار أعمال رصف الشوارع الداخلية كما تم تسليم تلك الوحدات للمتعاقدين عليهم بتلك المراكز.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

منذ أقل من شهر

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات

منذ شهر

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»

منذ شهر

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

منذ شهرين

مظاهرات بمحيط "الحي الإماراتي" ببورسعيد بعد إصابة 4 أطفال باختناقات

منذ أكثر من شهرين

خلطة منال.. النجاح على طريقة محافظ دمياط

الآن

"إعلامي الوزراء": 100% نسبة إتاحة الكهرباء في مصر

البابا تواضروس يتوقف عن عظته الأسبوعية لمدة شهر

وفاة طفل وإصابة 6 في انهيار واجهة مدرسة خاصة بالمرج

بوتين: "سكريبال" على قيد الحياة والعقوبات لا تهدأ بحق موسكو

ads
الأكثر قراءة

اعترافات "حسم": تلقينا أوامر بتنفيذ عمليات إرهابية في أعياد الأقباط ورصد أكمنة الشرطة

نقل ضحايا انهيار سور مدرسة بالمرج لمستشفيي السلام واليوم الواحد

مؤشرات أولية تكشف حجم احتياطيات حقل نور بالبحر المتوسط

الأمن الوطني يحبط عمليات إرهابية لإفساد احتفالات الأقباط

ألبومات الصور

رئيس جامعة أسوان يلتقى بوفد من المديرية المالية

وزيرة الثقافة تعزف في حفل "كايرو ستيبس" بالمنيا (فيديو)

افتتاح مركز للغسيل الكلوي بدمياط (صور)

"كنافة بجلى الفواكهة".. تتصدر مبيعات الحلويات الشرقية بأعياد الميلاد

نجم الساعة

بث حي لايف مباراة الترجي التونسي وجوادالاخارا مشاهدة مباراة الترجي التونسي وجوادالاخارا يلا شوت كورة ستار

الأكثر قراءة

اعترافات "حسم": تلقينا أوامر بتنفيذ عمليات إرهابية في أعياد الأقباط ورصد أكمنة الشرطة

نقل ضحايا انهيار سور مدرسة بالمرج لمستشفيي السلام واليوم الواحد

مؤشرات أولية تكشف حجم احتياطيات حقل نور بالبحر المتوسط

الأمن الوطني يحبط عمليات إرهابية لإفساد احتفالات الأقباط

كشكول

«عبد الغفار» يعلن موافقة «الوزراء» على تعديل قانون تنظيم الجامعات

رئيس جامعة الزقازيق يستقبل وفدًا من وزارة المالية لدعم التحول إلى مجتمع رقمي

«مهرجان للفنون المسرحية» بجامعة بنها

«كشكول» يكشف تفاصيل القصة الكاملة لمصرع طالب وإصابة 6 آخرين في حادث «مدرسة المرج»

جامعة الأزهر تستعد لتفعيل التصحيح الإلكترونى

الأمصار

أغنية "بيبي" لجاستن بيبر الأسوأ على "يوتيوب"

بكاء وصراخ.. حالة من التوتر أصابت ليلة زفاف هاري وميجان

زوجات نجوم ريال مدريد يستمتعن بأبوظبي.. صور

الاستخبارات العراقية تلقي القبض على "أخطر الإرهابيات"

بعرض مسرحي نادر.. فرقة صم وبكم في مصر ترقص على أنغام الموسيقى

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

اكتشاف "الأرض الفائقة" المتلألئة

قبعات بابا نويل وزينة عيد الميلاد تغزو شوارع إفريقيا

3 رواد يعودون سالمين من محطة الفضاء الدولية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

الخضراوات الورقية تقلل من تراكم الدهون على الكبد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎