الانتهاء من 2176 وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على انه قد تم الانتهاء من 41 عمارة سكنية بمركز ومدينة وادي النطرون تضم 964 وحدة سكنية و40 محل بالمرحلة الثانية ضمن المشروع القومي للاسكان الاجتماعي.



وكما أكد أنه تم الانتهاء من 10 عمارات سكنية بمركز ومدينة الدلنجات تضم 226 وحدة و65 محل تجاري والانتهاء من 16 عمارة سكنية بمركز ومدينة بدر تضم 352 وحدة و80 محل وكذا الانتهاء من عدد 3 عمارات سكنية بمركز ومدينة حوش عيسى تضم 60 وحدة و48 محل بالإضافة إلي 39 عمارة بمركز ومدينة كفر الدوار تضم 926 وحدة و37 محل وغرفة كهرباء.



واشار إلى أنه قد تم الانتهاء من أعمال المرافق بتلك العمارات والوحدات السكنية وجار أعمال رصف الشوارع الداخلية كما تم تسليم تلك الوحدات للمتعاقدين عليهم بتلك المراكز.

