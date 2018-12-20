"التنافس الأمريكى الروسى فى الشرق الأوسط".. جديد دار الرافدين

صدر حديثًا عن دار الرافدين للنشر٬ كتاب "التنافس الأمريكي الروسي في الشرق الأوسط.. الأزمة السورية نموذجا" من تأليف الباحث سامر سلمان الجبوري.



يتضمن الكتاب عرضا لمفهوم العلاقات الدولية عموما وعلاقة التنافس بين الدول خصوصا، وكان للعلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا وكيفية تطورها بحسب المراحل التاريخية ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ولحد الآن قدر وافٍ من التوضيح، قبل أن يتوصل المؤلف إلى ماهية العلاقة التي تحكم الطرفين في الوقت الحاضر، وهي ما يمكن وصفها بعلاقة التنافس التي تمتد بين التعاون، كما حصل في مكافحة الإرهاب، أو التنافس على المصالح ومناطق النفوذ، ويتضح ذلك في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها منطقة حيوية وجاذبة للدول الكبرى لأهميتها الجيوستراتيجية واحتوائها على المادة الحيوية الاولى في العالم (النفط)، بالإضافة إلى كونها منطقة مستوردة لكل أنواع السلع ابتداءً من المنتجات العسكرية وانتهاءً بالمحاصيل الزراعية.



وكانت الأزمة السورية بكل تجلياتها وتفاعلاتها ونتائجها المأساوية نموذجا حاضرا في الكتاب، في محاولة للتعرف على مجالات التنافس بين القطبين في تلك الأزمة تحديدًا بعد أن طال أجلها وتعددت أطرافها الإقليمية والمحلية للتوصل أخيرًا إلى نتائج واستنتاجات لعلها تسهم في إعطاء رؤية تحليلية عن تلك العلاقة بين الطرفين.