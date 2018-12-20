التحقيق فى واقعة انهيار سور مدرسة بالمرج

فتحت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف أحمد عز، المحامي العام، تحقيقات موسعة في واقعة انهيار سور مدرسة خاصة على التلاميذ أثناء فترة الفسحة، وطلب سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وانتقل فريق من النيابة للمعاينة، وأمرت بتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، واستدعاء مسئولي المدرسة والمشرفين لسماع أقوالهم حول الحادث.



كشفت تحقيقات النيابة أن الواقعة حدثت بأحدى المدارس الخاصة، أثناء فترة لعب التلاميذ مستغلين وقت "الفسحة"، حيث انهار السور على الأطفال، مما أسفر عن وفاة طفل و6 مصابين، وتبين من التحقيقات أن مسئولي المدرسة هرولوا تجاه الواقعة، محاولين إنقاذ التلاميذ، وأرسلت النيابة إلى المستشفى للاستعلام عن حالة المصابين الـ6.



الواقعة بدأت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارًا من إدارة مدرسة خاصة بمنطقة المرج، يفيد بانهيار مفاجئ لواجهة المدرسة أثناء وجود عدد من التلاميذ أسفلها ما تسبب في إصابتهم.



وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالقطاع، وتمكنوا من رفع آثار الانهيار، وتم نقل التلاميذ المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.