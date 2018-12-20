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الخميس 20/ديسمبر/2018 - 01:42 م

ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام فهمي
dostor.org/2443009

صرح اللواء بحري أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، اليوم الخميس، بأن الميناء استقبل سفينتي حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 3 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة، بالإضافة إلى 6 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادرت 684 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 35989 من البضائع العامة منها 131 سيارة نقل محملة بـ 6037 طن قمح.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 146524 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23603 أطنان.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 2580 طن يوريا و1450 طن ملح و4338 طن كوارتز و870 طن أرز و1000 طن صويا.

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 498 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 347 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 534 حاوية مكافئة.

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 9785 طن حديد و4000 طن قمح و3950 طن فول صويا.

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