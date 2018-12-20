القبض على مشتبه بارتكابه جرائم إرهابية في السويد

ذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على رجل في السويد للاشتباه بارتكابه جرائم متعلقة بالإرهاب، بعد انفجار وقع، اليوم الخميس، في مدرسة بجنوب البلاد.



وقالت الشرطة إنها تحقق في سبب الانفجار الذي وقع بمدرسة ثانوية في هاسليهوم، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وألقي القبض على الرجل، وهو في العشرينات من العمر، في مسرح الواقعة.



وأضافت المتحدثة باسم الشرطة كيم هيلد: "نحن متأكدون تمامًا من أن هذا عمل متعمد"، مشيرة إلى أن المعلومات الإضافية تفيد بعدم إمكانية استبعاد أن يكون الحادث جريمة إرهابية".