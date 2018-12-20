أحمد عز يضع جدولًا للتنسيق بين "ولاد رزق" و"العارف"

يستعد النجم أحمد عز لاستئناف تصوير فيلمه الجديد "العارف.. عودة يونس" للمخرج أحمد علاء، الثلاثاء المقبل فى مدينة الإنتاج الإعلامى، واتفق "عز" مع الشركتين المنتجتين لفيلمى "ولاد رزق2 " و"العارف" على وضع جدول لتنسيق مواعيد التصوير بين الفيلمين لإنهائهما وفقًا للخطة الزمنية التى حددتها كل شركة، حيث من المقرر أن يشارك بهما "عز" فى مواسم الأعياد.



"العارف..عودة يونس" من المقرر تصويره بين القاهرة ودبي، يناقش ويلات الحرب المعلوماتية، وتحكم مالك المعلومة في مصائر البشر، بحكم تغير شكل الحروب حاليًا من صواريخ ودبابات لمعارك معلوماتية وإعلامية.



وتعاقدت الشركة المنتجة لفيلم "العارف " مع عدد من النجوم الجدد من الفيلم على رأسهم الفنان أحمد فهمى وتم استبدال عدد آخر من النجوم، والفيلم من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب، الفيلم بطولة أحمد عز وأحمد فهمي، وعدد كبير من النجوم الشباب.



من جهة أخرى شارف الفنان أحمد عز على الانتهاء من فيلمه الجديد "الممر"، ويشارك فيه العديد من الممثلين من بينهم هند صبري، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد فلوكس، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، أمير صلاح الدين، محمود حجازى، محمد البياع، وغيرهم، قصة أمير طعيمة، وإخراج شريف عرفة.