القاهرة : الخميس 20 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
فن
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 01:40 م

أحمد عز يضع جدولًا للتنسيق بين "ولاد رزق" و"العارف"

النجم أحمد عز
النجم أحمد عز
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2443004

يستعد النجم أحمد عز لاستئناف تصوير فيلمه الجديد "العارف.. عودة يونس" للمخرج أحمد علاء، الثلاثاء المقبل فى مدينة الإنتاج الإعلامى، واتفق "عز" مع الشركتين المنتجتين لفيلمى "ولاد رزق2 " و"العارف" على وضع جدول لتنسيق مواعيد التصوير بين الفيلمين لإنهائهما وفقًا للخطة الزمنية التى حددتها كل شركة، حيث من المقرر أن يشارك بهما "عز" فى مواسم الأعياد.

"العارف..عودة يونس" من المقرر تصويره بين القاهرة ودبي، يناقش ويلات الحرب المعلوماتية، وتحكم مالك المعلومة في مصائر البشر، بحكم تغير شكل الحروب حاليًا من صواريخ ودبابات لمعارك معلوماتية وإعلامية.

وتعاقدت الشركة المنتجة لفيلم "العارف " مع عدد من النجوم الجدد من الفيلم على رأسهم الفنان أحمد فهمى وتم استبدال عدد آخر من النجوم، والفيلم من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب، الفيلم بطولة أحمد عز وأحمد فهمي، وعدد كبير من النجوم الشباب.

من جهة أخرى شارف الفنان أحمد عز على الانتهاء من فيلمه الجديد "الممر"، ويشارك فيه العديد من الممثلين من بينهم هند صبري، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد فلوكس، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، أمير صلاح الدين، محمود حجازى، محمد البياع، وغيرهم، قصة أمير طعيمة، وإخراج شريف عرفة.

اقرأ أيضًا
منذ شهر

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ أقل من شهرين

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ أكثر من شهرين

اليوم.. انطلاق أولى حلقات "الأبواب المغلقة" لجورج قرداحى

منذ أكثر من شهرين

سر اعتذار "الحلو" عن تجسيد شخصية بليغ حمدي

منذ أكثر من شهرين

"أغلى من الياقوت" لـ أحمد مكى تقترب من المليون العاشر على يوتيوب

منذ 3 شهر

"بخاف أفرح" لـ أنغام تكسر حاجز الـ2 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

الآن

بالفيديو.. عضو "حسم": التعامل بأسماء حركية والمجموعات لا تعرف بعضها

"إعلامي الوزراء": 100% نسبة إتاحة الكهرباء في مصر

البابا تواضروس يتوقف عن عظته الأسبوعية لمدة شهر

وفاة طفل وإصابة 6 في انهيار واجهة مدرسة خاصة بالمرج

ads
الأكثر قراءة

اعترافات "حسم": تلقينا أوامر بتنفيذ عمليات إرهابية في أعياد الأقباط ورصد أكمنة الشرطة

نقل ضحايا انهيار سور مدرسة بالمرج لمستشفيي السلام واليوم الواحد

مؤشرات أولية تكشف حجم احتياطيات حقل نور بالبحر المتوسط

الأمن الوطني يحبط عمليات إرهابية لإفساد احتفالات الأقباط

ألبومات الصور

رئيس جامعة أسوان يلتقى بوفد من المديرية المالية

وزيرة الثقافة تعزف في حفل "كايرو ستيبس" بالمنيا (فيديو)

افتتاح مركز للغسيل الكلوي بدمياط (صور)

"كنافة بجلى الفواكهة".. تتصدر مبيعات الحلويات الشرقية بأعياد الميلاد

نجم الساعة

بث حي لايف مباراة الترجي التونسي وجوادالاخارا مشاهدة مباراة الترجي التونسي وجوادالاخارا يلا شوت كورة ستار

الأكثر قراءة

اعترافات "حسم": تلقينا أوامر بتنفيذ عمليات إرهابية في أعياد الأقباط ورصد أكمنة الشرطة

نقل ضحايا انهيار سور مدرسة بالمرج لمستشفيي السلام واليوم الواحد

مؤشرات أولية تكشف حجم احتياطيات حقل نور بالبحر المتوسط

الأمن الوطني يحبط عمليات إرهابية لإفساد احتفالات الأقباط

كشكول

«عبد الغفار» يعلن موافقة «الوزراء» على تعديل قانون تنظيم الجامعات

رئيس جامعة الزقازيق يستقبل وفدًا من وزارة المالية لدعم التحول إلى مجتمع رقمي

«مهرجان للفنون المسرحية» بجامعة بنها

«كشكول» يكشف تفاصيل القصة الكاملة لمصرع طالب وإصابة 6 آخرين في حادث «مدرسة المرج»

جامعة الأزهر تستعد لتفعيل التصحيح الإلكترونى

الأمصار

أغنية "بيبي" لجاستن بيبر الأسوأ على "يوتيوب"

بكاء وصراخ.. حالة من التوتر أصابت ليلة زفاف هاري وميجان

زوجات نجوم ريال مدريد يستمتعن بأبوظبي.. صور

الاستخبارات العراقية تلقي القبض على "أخطر الإرهابيات"

بعرض مسرحي نادر.. فرقة صم وبكم في مصر ترقص على أنغام الموسيقى

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

اكتشاف "الأرض الفائقة" المتلألئة

قبعات بابا نويل وزينة عيد الميلاد تغزو شوارع إفريقيا

3 رواد يعودون سالمين من محطة الفضاء الدولية

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

الخضراوات الورقية تقلل من تراكم الدهون على الكبد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎