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سياسي
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 01:40 م

"مستقبل وطن" يواصل فعاليته الخدمية بـ8 محافظات

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
محمد الشريف
dostor.org/2443003

واصل حزب مستقبل وطن تنظيم عدة فعاليات، أمس الأربعاء، في العديد من محافظات الجمهورية، في إطار تقديم خدمات مجتمعية، والاحتفال بالمناسبات الدينية والاجتماعية، ودعمًا لخطة الحزب للتواجد مع المواطنين في الشارع المصري.

وزعت أمانة الحزب بالقاهرة 1000 بطانية على الأسر الفقيرة بمدينة السلام، في إطار رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، بحضور قيادات الحزب وعدد من النواب.

وفي القليوبية نظم الحزب قافلة بيطرية لتوقيع الكشف الطبي على رؤوس الماشية وتوزيع الأمصال اللازمة بالمجان بقرية طنان مركز قليوب، في إطار دعم الفلاح.

وفي دمياط، نظم الحزب ندوة طبية عن كيفية الوقاية من بعض الأمراض وأورام السرطان بحضور 500 شخص وعدد من قيادات الحزب بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط.

فيما نظمت أمانة الحزب بالمنوفية، مبادرة للقضاء على القمامة وتجميل بعض المدن والقرى، منها منطقة سيدى خميس بمدينة شبين الكوم بمشاركة عدد كبير من شباب الحزب وبعض القيادات التنفيذية والشعبية.

وفي كفر الشيخ دشن الحزب مبادرة لتنظيف المحافظة والقضاء على ظاهرة القمامة، وتجميل بعض المناطق بفوة وكفر الشيخ وبلطيم ومطوبس، بمشاركة بعض شباب الحزب وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

بينما نظم الحزب بالوادى الجديد قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان على أهالي قرية صبيح بالفرافرة، فضلا عن تكريم حفظة القران الكريم والأيتام بمركز شباب موط بالداخلة، وندوة تثقيفية حول تأهيل الشباب للعمل السياسى.

وفي أسيوط، افتتحت أمانة الحزب معرض للملابس الشتوية بأسعار مخفضة، بمنطقة المحطة مدينة القوصية.

وفي المنيا، نظم الحزب حفلا ثقافيًا بحضور وزيرة الثقافة في قاعة المؤتمرات بجامعة المنيا، حضره 1000 شخص، بالإضافة إلى محافظ الإقليم وأشرف رشاد رئيس الحزب وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية.

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