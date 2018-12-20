المتحف المصري يحتفل باليوم العالمي للتضامن الإنساني (صور)

نظم المتحف المصري بالتحرير، صباح اليوم، احتفالا خاصا بمناسبة اليوم العالمي للتضامن الإنساني.



وقالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، إن الاحتفالية تهدف إلى تنظيم العديد من البرامج التعليمية والاحتفالات في مختلف المناسبات والأعياد القومية للتواصل مع فئات الجمهور المتنوعة، خاصة الأطفال.



وأضافت صباح عبدالرازق مدير عام المتحف، أن احتفالية اليوم شملت جولات إرشادية لـ 100 طفل في المراحل العمرية المختلفة، تهدف إلى إبراز اهتمام الملوك في الحضارة المصرية القديمة بجميع فئات المجتمع وتحقيق التكافؤ والتضامن الإنساني خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة وموظفي الدولة.



كما شاركت مدرسة الصفا الخاصة التابعة لإدارة المعصرة التعليمية، بتقديم عرض مسرحي بحديقة المتحف يهدف إلى تعريف الطلاب بالحضارة المصرية وأبرز ما يحتويه المتحف من قطع أثرية فريدة.