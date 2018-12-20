مسئول إيراني: نتنياهو يعاني من ضغوطات داخلية وخارجية

سخر مسئول إيراني من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول وجود عملاء إسرائيليين داخل الأراضي الإيرانية، قائلا إنه يعاني من ضغوط داخلية وخارجية شديدة، إثر تجسس الوزير الإسرائيلي لصالح إيران.



وقال المسئول الإيراني، الذي لم يفصح عن هويته، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، إن نتنياهو أعطى أوامر لجهاز الأمن العام الإسرائيلي بمراقبة المسئولين الإسرائيليين لمعرفة ما إذا كان لديهم ارتباط مع إيران خلال مدة أقصاها ستة أشهر، مضيفًا أن هذا الموقف يمثل حقائق لا بد من تفسيرها من قبل الكيان الصهيوني، حسب تعبيره.



وفي يونيو الماضي، قالت إسرائيل إنها وجهت اتهامات للوزير الإسرائيلي السابق، غونين سيغيف، بالاشتباه في تجسسه لصالح إيران.



