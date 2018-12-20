بوتين: قوانين الدولة يجب أن تسري على الإنترنت أيضًا

صرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش المؤتمر الصحفي السنوي له، بأنه لا يحبذ مواجهة فن الراب بالملاحقة، وإنما يدعو لمحاولة غرز قيم أخرى في الشباب.



وجاء ذلك ردًا على مراسلة وكالة إنترفاكس، التي سألت الرئيس عن مواجهة المجتمع لفناني الراب، والسبب في تدخل الحكومة في ذلك، استنادًا لاستخدام أولئك الفنانين لألفاظ نابية، وما إذا كان ذلك يجعل من السلطة الروسية عدوا للشباب، وبذلك تخسر الشباب كداعم لها.



وأشار بوتين، في بداية إجابته، إلى الشباب الذي يخسر حياته من أجل الوطن، وجاء بمثال المظليين الذين فقد منهم الكثيرون حياته وكانوا في الـ19- 20 من عمرهم، بعد أن واجهوا اعتداء من 2000 مهاجم، وبقي منهم على قيد الحياة 6 شبان من أصل 96.



ثم تذكر بوتين المتطوعين في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في روسيا، صيف هذا العام، وبلغ عدد المتطوعين فيها من الشباب 35 ألفا، وكذلك الكثير من الشباب في مجالات العلوم والثقافة والفنون.



وصرح بوتين كذلك بأن التشريعات والقوانين التي تسري على أراضي الدولة، شأنها في ذلك شأن أي دولة أخرى، "لا بد وأن تسري أيضًا على الإنترنت".



وتطرق الرئيس الروسي إلى أهمية الفن والثقافة في رفع الذوق العام، لكنه في الوقت نفسه أجاب الصحفية بأنه يوافقها تماما في ضرورة عدم تدخل الحكومة والملاحقة لمن يمارس بعض الأشكال الفجة من الفنون.



ثم عرض بوتين المخاطر التي يمكن أن تنشأ من توجهات كهذه، ومن بينها الدعاية لتعاطي المخدرات، وما يمكن أن يسببه ذلك من تهديد للأمة الروسية بأسرها، وكذلك تلك "الموضة" التي ظهرت منذ فترة بالدعاية للانتحار، وما يمثله ذلك أيضا من تحد للمجتمع.