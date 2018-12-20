انسحاب "منظم" دون اتفاق قد يكون خيارًا مطروحًا أمام بريطانيا

قالت أندريا ليدسوم، وزيرة شئون الدولة في مجلس العموم، اليوم الخميس، إن بريطانيا قد تسعى لاتفاق "حد أدنى" للخروج من الاتحاد الأوروبي إذا رفض النواب الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي.



وباقي 99 يومًا على خروج بريطانيا من الاتحاد، يوم 29 مارس المقبل، وإذا لم يتمكن البرلمان من الموافقة على شروط الخروج التي توصلت إليها "ماي"، قالت "ليدسوم" إن انسحابًا منظمًا دون اتفاق قد يكون خيارًا مطروحًا.



وقالت ليدسوم، لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "في حالة عدم قدرتنا على الموافقة على اتفاق الانسحاب الذي تطرحه رئيسة الوزراء.. حينها ما سنحتاج القيام به هو البحث عن بدائل والخروج المنظم دون اتفاق، حيث نتعاون مع الاتحاد الأوروبي.. سيكون حلا بديلا قد يجده الاتحاد الأوروبي.. أيضا في مصلحته".



وأضافت: "لا يعني اتفاق منظم بالضرورة عدم وجود اتفاق انسحاب على الإطلاق، ما أتطلع إليه هو محاولة العثور على بديل في حالة عدم تمكننا من الموافقة على هذا الاتفاق، وأنه يمكن أن يكون هناك اتفاق آخر يستند إلى نهج الحد الأدنى.. يتجنب حافة الهاوية".