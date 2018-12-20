محمد رمضان يتجاهل تصريحات سميرة عبدالعزيز

تجاهل الفنان محمد رمضان الهجوم الذى شنته الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز عليه خلال استضافتها فى برنامج "هذا الصباح" على قناة إكسترا نيوز، والتزم "رمضان" الصمت حيال التصريحات التى أدلت بها الفنانة الكبيرة واكتفى بنشر صورة مع شقيقه أثناء ركوب الطائرة.



وكانت الفنانة سميرة عبدالعزيز قالت خلال لقاء "هذا الصباح": عرضوا علي القيام بدور والدة محمد رمضان في أحد المسلسلات فقلت لهم: لا أنا مخلفش ده.



وأضافت: "أصبحت أمتنع عن المشاركة في الأعمال الرمضانية بسبب عدم وجود دور يناسب تاريخي، ولن أشارك في مثل هذه الأدوار أبدًا".



