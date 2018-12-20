المشدد 15 سنة لحداد قتل جاره وشرع فى قتل والده بالشرابية

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حامد حسنين حسنين، وأمانة سر، ممدوح زهران، بالسجن المشدد 15 سنة لحداد قتل جاره وشرع في قتل والد جاره؛ بسبب خلافات سابقة بالشرابية.



كشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار مازن يحيى، المحامي العام، في القضية رقم 1213 لسنة 2016 جنايات الشرابية، قيام المتهم صبري عبدالحميد "حداد" 62 سنة، بقتل المجني عليه عمر محمد عمر، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه، وأعد لهذا الغرض سلاحًا أبيض "سكين" وما إن وجده متوقفًا أسفل مسكنه حتي سدد إليه طعنة بعنقه وأخرى بصدره، مستخدمًا سلاحًا أبيض؛ فأحدث إصابته التي أودت بحياته.



أضاف قرار الإحالة شروع المتهم في قتل المجني عليه محمد عمر حسن، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه، وأعد لهذا الغرض سلاحًا أبيض "سكين" فأحدث به الإصابة التي كادت أن تودي بحياته، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه ومداركته بالعلاج.



وكشفت تحريات محمد محمود عشري، رائد شرطة بوحدة مباحث قسم الشرابية، عن وجود خلافات فيما بين المتهم والمجني عليه الأول، بيت على إثرها المتهم النية وعقد العزم على إزهاق روحه وأعد لهذا الغرض سلاحًا أبيض "سكين" وما إن أبصره واقفًا أسفل العقار سكنهما حتي سدد إليه طعنتين بالعنق والصدر أودتا بحياته، وما إن تعقبه والده عدوا للإمساك به حتي عاجله بطعنة بالبطن قاصدًا إزهاق روحه.



وأضاف بانتقاله لمكان الواقعة فور إبلاغه بها، حيث تمكن من ضبط المتهم وبحوذته سلاح الجريمة "السكين" يوجد عليه آثار دماء، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.