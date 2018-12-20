البرلمان الأوروبى يدين حملة الاعتقالات فى إيران ويطالب بالإفراج عنهم

استنكر نواب البرلمان الأوروبي، حملة الاعتقالات الواسعة في إيران لعمالها خلال هذه الفترة، حيث اعتقلت السلطات الإيرانية أكثر من 41 من الأحواز كانوا يتظاهرون لأكثر من شهر.



وطالب النواب بإطلاق سراح المعتقلين فورًا وتلبية مطالب العمال، والكف عن حملة القمع والترهيب ضدهم، وفقًا لقناة العربية نيوز.



وذكر بيان النواب الأوروبيين، أن عمال مجموعة الأحوازالوطنية للصلب في إيران أضربوا عن العمل منذ 40 يومًا، إلا أن قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني ألقت القبض على العشرات منهم ليلة الأحد الماضي.



وكان العديد من العمال يحتجون كل يوم ويرددون شعارات، مثل: "نحن نقف ونموت ولا نقبل بالإذلال" و"لا التهديد ولا السجن لم يعودا يخيفاننا"، كما طالب المتظاهرون بالإفراج عن العمال المعتقلين.



ورغم الاعتقالات، يطالب العمال في احتجاجهم المستمر بإطلاق سراح الزملاء المحتجزين، وتحقيق الأمن الوظيفي للعمال، وقطع أيدي المافيا الحكومية في هذه الصناعات، حسب البيان.