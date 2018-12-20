تطهير 50 كيلو متر من قنوات الري والمصارف الزراعية بكفر الشيخ

كشف المهندس محمد السيد عبد الله، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، عن تطهير أكثر من 50 كيلو مترا من قنوات الري والمصارف الزراعية، بمراكز ومدن المحافظة، خلال هذا الأسبوع.



وقال "عبد الله"، إنه تم تطهير أكثر من 25 كيلو مترا من قنوات الري، وأيضا 25 كيلو مترا من المصارف، على مستوى قطاعات محافظة كفر الشيخ، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد المائية والري بالمحافظة.



وأكد "عبد الله"، أنه تم خلال عملية التطهير إزالة ورد النيل، والبوص، والحشائش، من جوانب المصارف، وذلك لضمان وصول مياه الري لجميع الزراعات الصيفية، ومنع تلوث هذه المصارف، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.