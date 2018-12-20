بوتين: مستوى البطالة في روسيا انخفض إلى 4.8% خلال 2018

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن مستوى البطالة في بلاده انخفض خلال العام الجاري إلى 4.8%، بعد أن بلغ 5.2% العام الماضي.

وقال بوتين- في المؤتمر الصحفي السنوي الموسع، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس: "تتقلص البطالة.. هذا مشجع، حيث كانت في العام الماضي عند أدنى مستوياتها التاريخية، كانت 5.2%، فستكون أقل في هذا العام، بنسبة 4.8%".



وأضاف الرئيس الروسي: "يبقى التضخم عند الحد المقبول، لقد ارتفع قليلا خلال الأسبوع الماضي، لذلك سنصل إلى أبعد من معيار البنك المركزي عند 4%، لمستوى 4.1%-4.2%"، موضحًا أن الفائض في الميزانية الفيدرالية لعام 2018 بلغ نحو 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى منذ سبع سنوات.



وتابع: "إن الموارد المالية لروسيا يجرى تعزيزها، واحتياطيات النقد الأجنبي في البلاد في حالة نمو"، مؤكدًا ضرورة تغيير الهيكلية الاقتصادية في البلاد، من أجل تحقيق النمو المطلوب للناتج المحلي الإجمالي، مضيفًا: "بالطبع سرعة نمو الناتج المحلي الإجمالي أحد أهم المؤشرات، لكن لن نتمكن من تحقيق سرعة نمو الناتج المحلي الإجمالي المطلوبة والقفزة المطلوبة، إذا لم نغير الهيكلية الاقتصادية، وهذا بالتحديد ما تهدف إليه المشاريع الوطنية.