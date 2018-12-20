"ثقافة رأس غارب" تناقش دور الإعلام فى مواجهة التطرف

تزامنا مع المؤتمر العام لأدباء مصر، أقام قصر ثقافة رأس غارب محاضرة ثقافية، ألقاها المخرج المسرحي شاذلي صالح تحت عنوان "التيارات الفكريه في مواجهة الإبداع" بمدرسة سمير سلامة الثانوية الصناعية العسكرية، تناول من خلالها عدة نقاط منها تعريف التيارات الفكرية وهي عبارة عن حركات فكرية ينتهجها بعض الأشخاص أو الجماعات لتبني فكرة أو أتجاه واحد ويكون الهدف من ذلك التغيير القائم بأبعاده المختلفة واستبداله بتغيير يحمل أفكارا جديدة، أما الإبداع فهو القدرة على تكوين وإنشاء شيء جديد، أو دمج الآراء القديمة أو الجديدة في صورة جديدة.



كما عقد قصر ثقافة الغردقة محاضرة بعنوان "دور الإعلام فى مواجهة التطرف" حاضرها صلاح عبيد وتحدث فيها عن مفهوم التطرف والإرهاب ومعناه وفلسفة العنف الفكري وعن قضايا الاغتيال وأبرزها أغتيال النائب العام هشام بركات عام 2015 وأساليب مواجهة الإرهاب وأبرزها الإعلام الذي عليه الدور الأكبر في نشر الفكر.

