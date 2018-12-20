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الخميس 20/ديسمبر/2018 - 12:12 م

طرح بوستر دعائى لغادة عادل من "نادى الرجال السرى"

غادة عادل
غادة عادل
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2442858

طرحت الشركة المنتجة بوستر دعائيًا، للفنانة غادة عادل، في الفيلم السينمائى الجديد "نادي الرجال السري"، الذي يقوم ببطولته النجم كريم عبدالعزيز، والمقرر طرحه بدور العرض في موسم رأس السنة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حيث يلعب فيه شخصية طبيب أسنان، يقرر أن ينشئ ناديًا سريًا للرجال من أجل وضع خطة للرجال كيف يخونون زوجاتهم.

"نادي الرجال السري" من بطولة كريم عبدالعزيز، غادة عادل، ماجد الكدواني، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، ونسرين طافش، وهو من تأليف أيمن وتار، ويتولى إخراجه خالد الحلفاوي.

طرح بوستر دعائى لغادة عادل من "نادى الرجال السرى"
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