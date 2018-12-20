طرح بوستر دعائى لغادة عادل من "نادى الرجال السرى"

طرحت الشركة المنتجة بوستر دعائيًا، للفنانة غادة عادل، في الفيلم السينمائى الجديد "نادي الرجال السري"، الذي يقوم ببطولته النجم كريم عبدالعزيز، والمقرر طرحه بدور العرض في موسم رأس السنة.



وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حيث يلعب فيه شخصية طبيب أسنان، يقرر أن ينشئ ناديًا سريًا للرجال من أجل وضع خطة للرجال كيف يخونون زوجاتهم.



"نادي الرجال السري" من بطولة كريم عبدالعزيز، غادة عادل، ماجد الكدواني، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، ونسرين طافش، وهو من تأليف أيمن وتار، ويتولى إخراجه خالد الحلفاوي.



