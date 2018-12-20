رفع 20 طنًا من الأتربة فى الأقصر

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية شمال الأقصر، حملة مكبرة بقيادة أشرف محسوب سكرتير المركز، ما أسفر عن إزالة تراكمات الأتربة ومخلفات الري الناتجة عن التطهير، التي كانت تمثل عائقًا للطريق المؤدي إلي الوحدة الصحية ومدرسة معاذ بن جبل في قرية الحبيل، وذلك بناء على تعليمات وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينه البياضية، وبحضور نجار عبدالعال رئيس القرية.



كما أسفرت الحملة عن إزالة 20 طنًا من الأتربة والمخلفات وتطهير الطريق المؤدي إلى الوحدة الصحية ومدرسة معاذ بن جبل، ورفع كميات كبيرة من مخلفات الأتربة وإزالة نباتات الحلف والتى كانت تعوق مسار الطريق، مما لاقى استحسان المواطنين، وسيتم تواجد الحملات في جميع أرجاء المدينة.

