محاكمة سائق قطارات نشر أفكار تكفيرية على "فيسبوك".. 24 ديسمبر

تنظر محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار عبد الباسط إمبابي، وعضوية المستشارين: محمد أحمد عبد الوهاب، ووليد عبد المنعم، وسكرتارية أحمد رزق نباتة، في الـ24 من ديسمبر الحالى أولى جلسات محاكمة سائق قطارات متهم بترويج أفكار تكفيرية على مواقع التواصل الاجتماعي.



وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد ألقت القبض على "محمد.إ. ف" قائد قطارات ومقيم مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، لقيامه بترويج أفكار تكفيرية على مواقع التواصل الاجتماعي، والدعوة للعنف وأعمال الإرهاب.



وأفادت التحقيقات أن المتهم قد قام بإنشاء حساب باسم "صقر قريش" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يحتوي على مشاركات تأييدية لدولة الخلافة الإسلامية وتنظيم داعش، وأنه يحرض على أعمال العنف والإرهاب واستهداف المعارضين للتنظيمات.



وقد أكرت النيابة العامة بإشراف المستشار ياسر هندي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بإحالته لمحكمة الجنايات، وحملت القضية رقم 2085 لسنة 2017.