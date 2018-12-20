استقرار أسعار الدولار.. ومتوسط سعر الصرف 17.80 جنيه

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا نسبيا خلال التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وبلغ متوسط سعر صرف الدولار 17.80 جنيه.



وطبقا لآخر تحديث، استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري ليسجل 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار ليسجل 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.



وفي البنك التجاري الدولي استقر سعر الدولار ليسجل 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الإفريقي الدولي سجل 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر الدولار 17.89 للشراء و17.99 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي اليوناني استقر سعر الدولار ليسجل 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.