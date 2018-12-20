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الخميس 20/ديسمبر/2018 - 12:08 م

"عمال الكويت": توقيع 3 اتفاقيات مع مصر لتعزيز التعاون النقابي

محمد عبد الله العراده
محمد عبد الله العراده
أ ش أ
dostor.org/2442847

وقع وفد نقابة العاملين في بلدية الكويت 3 اتفاقيات جديدة مع 3 نقابات مصرية؛ وذلك في إطار تعزيز التعاون والعمل النقابي بين مصر والكويت.

وقال السكرتير العام لاتحاد عمال الكويت، رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في البلدية محمد عبد الله العراده - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس- إن وفد نقابة العاملين في بلدية الكويت وقع خلال زيارته إلى القاهرة 3 اتفاقيات تعاون مع كل من النقابة العامة للسياحة والفنادق، والنقابة العامة للصناعات الغذائية، والنقابة العامة للنيابات والمحاكم العامة، موضحا أن الاتفاقيات تأتي تعزيزا للعلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي.

وأكد "العرادة" على عمق وقوة العلاقات المصرية الكويتية، لاسيما في عهد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مضيفا أن الوفد النقابي الكويتي التقى -في القاهرة- بعدد من المسئولين البارزين بالعمل النقابي في مصر؛ حيث تم خلال تلك اللقاءات تبادل الرؤى والأفكار حول طبيعة الأوضاع العمالية في كل من مصر والكويت، حيث أظهرت المباحثات تطابقا في الرؤى حول العديد من القضايا العمالية في البلدين.

وأضاف أن الجانبين المصري والكويتي اتفقا على برنامج يحدد أطر وخطوط التعاون المشترك في المراحل اللاحقة، ويشمل استمرار الزيارات المتبادلة للتشاور الدائم في كافة القضايا والأمور العمالية التي تهم الجانبين، إضافة إلى إعداد البرامج والدورات الثقافية المشتركة بينهما، والتنسيق في جميع المواقف والآراء لدى كافة المحافل والمنتديات العربية والدولية الخاصة ببحث الأمور التي تهم وتعنى بالطبقة العاملة في البلدين.

وتابع "العرادة" أن الجانبين المصري والكويتي، اتفقا كذلك على تبادل الخبرات الإعلامية والثقافية النقابية العمالية؛ لزيادة التواصل الفكري والثقافي بين عمال النقابات في البلدين، والمشاركة بالرأي والمشورة في المقترحات الخاصة بحل مشاكل الطبقة العمالية، باعتبارها ركيزة المجتمعات المتحضرة في العصر الحديث، وأساس أي نهضة اقتصادية واجتماعية وثقافية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات التي تهم الطبقة العمالية في نقابات البلدين؛ حتى يكون كل طرف على علم ودراية بأحوال وأوضاع الزملاء والأصدقاء في الجهة الأخرى.

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