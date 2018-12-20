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محافظات
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 12:07 م

محافظ بني سويف: فحص 645118 مواطنا منذ مبادرة "100 مليون صحة"

المستشار هاني عبد
المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ
dostor.org/2442844

قال المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الخميس، إنه تم الكشف على 645 ألفا و118 مواطنا منذ بداية تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، ويتم متابعة سير العمل في تنفيذ المبادرة على مدار الساعة من خلال التواصل المباشر مع وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة، وعن طريق الغرفة المركزية بديوان عام المحافظة والتي تم تشكيلها لمتابعة هذا الملف، وذلك في اطار تنفيذ توجيهات الحكومة.

وأشاد "عبد الجابر" في تصريحات صحفية بالمبادرة الرئاسية التي تلقى إقبالا متزايدا من المواطنين يوما بعد يوم، حيث تم "أمس الأربعاء" فحص 35 ألف و685 مواطنا، بنسبة 111% أعلى من المستهدف اليومي، وذلك بواقع 8663 مواطنا بمركز ومدينة بني سويف، 5002 مواطنا بمركزومدينة الفشن، 4152 مواطنا بمركزومدينة الواسطى، 4343 مواطنا بمركز ومدينة اهناسيا، و5420 مواطنا بمركز ومدينة ببا، 3425 مواطنا بمركز ومدينة سمسطا، 4680 مواطنا بمركز ومدينة ناصر، ليصل بذلك العدد الاجمالي لمن تم فحصهم إلى 645 ألف و118 مواطنا، منذ انطلاق الحملة.

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