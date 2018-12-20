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الخميس 20/ديسمبر/2018 - 12:07 م

بوتين: النظام العالمي متفكك حيال احتواء سباق التسلح

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وكالات
dostor.org/2442843

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ من انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، ما قد يُسفر عن تداعيات خطيرة بالنسبة للأمن العالمي.

وقال "بوتين" خلال مؤتمره الصحفي السنوي في موسكو اليوم: "نمر حاليا بتفكك النظام العالمي للحد من سباق التسلح". مضيفا أن هناك توجهات لخفض شروط وقواعد استخدام الأسلحة النووية مما قد يؤدي إلى كارثة.

وأشار بوتين إلى أن تقدم روسيا في مجال نظام الدفاع الصاروخي، ليس إلا عنصرا من الجهود الرامية لاحتواء سباق التسلح.

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