بوتين: النظام العالمي متفكك حيال احتواء سباق التسلح

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ من انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، ما قد يُسفر عن تداعيات خطيرة بالنسبة للأمن العالمي.



وقال "بوتين" خلال مؤتمره الصحفي السنوي في موسكو اليوم: "نمر حاليا بتفكك النظام العالمي للحد من سباق التسلح". مضيفا أن هناك توجهات لخفض شروط وقواعد استخدام الأسلحة النووية مما قد يؤدي إلى كارثة.



وأشار بوتين إلى أن تقدم روسيا في مجال نظام الدفاع الصاروخي، ليس إلا عنصرا من الجهود الرامية لاحتواء سباق التسلح.