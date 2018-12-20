وزير الخارجية اللبناني يعلن قرب تشكيل الحكومة الجديدة

قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، إن التفاصيل المتبقية لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لا تحتاج لأكثر من يومين لتنتهي ويتم إعلان تشكيلها.



وأعرب "باسيل" عقب لقائه رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري، عن أمله في أن تكون ولادة الحكومة قريبًا، وأن تشكل عيدية للبنانيين وأن تعطي إشارة نحو عمل منتج جدي إنطلاقًا من الجلسة الأولى، مشيرًا إلى أن التفاصيل متروكة لرئيسي الجمهورية والحكومة المكلف.



وأضاف باسيل: "أن أكثر ما يهمنا، هو احترام المعايير والدخول إلى حكومة لا خلاف فيها ويكون العمل جديًا"، معتبرًا أن القانون النسبي أعطى الأحقية للجميع بأن يكون ممثلًا، كما شدد على أن رئيس الحكومة هو المعني الأول وسيقوم بما يلزم لتسهيل أجواء تأليف الحكومة وألا تسود الحكومة ترسبات ماضية.



وصرح: "خسرنا وقتًا كبيرًا، ووصلنا إلى نتيجة كان بالإمكان أن نصلها منذ وقت، وإن شاء الله نكون قد تعلمنا"، مضيفًا: "البلد لا يحتمل انتظارًا أكثر.. ما حدث اليوم ضمن سياق مبادرات تم الحديث عنها في الأشهر الأخيرة ولطالما رددنا أننا لن نيأس ومستمرون في إيجاد المخارج".



وكشفت وكالة "رويترز" نقلًا عن مسؤول لبناني أن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل سيحتفظ بمنصبه في الحكومة الجديدة، مضيفًا أن وزير المالية علي حسن خليل من المقرر أن يحتفظ أيضًا بمنصبه، كما نقلت الوكالة عن مصدر سياسي، أن إلياس بو صعب سيتولى منصب وزير الدفاع.



وفي مايو الماضي، نظم لبنان انتخابات برلمانية، وأعيد تكليف رئيس الوزراء سعد الحريري بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن استمرار الخلافات أحال دون ذلك حتى الآن، فيما رجح سياسيون إن لبنان في طريقه لتشكيل حكومة وحدة وطنية خلال الأيام القليلة المقبلة.