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اقتصاد
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 12:06 م

مؤشرات أولية تكشف حجم احتياطيات حقل نور بالبحر المتوسط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سيد ابراهيم
dostor.org/2442835

كشفت مصادر مسئولة بوزارة البترول والثروة المعدنية عن أنه، خلال الأسبوع القادم، سيتم الانتهاء من حفر أول بئر استكشافية لحقل "نور" بشمال سيناء في البحر المتوسط، الذي بدأ الحفر به في سبتمبر الماضي بالتعاون مع شركة ثروة للبترول، وشركات الحفر المصرية التي تعمل بالمنطقة التابعة لامتياز شركة إينى الإيطالية، والتي تبعد عن حقل ظهر 163 كيلومترا مربعا و50 كيلومترا من الشاطئ.

وأوضحت المصادر، لـ"الدستور"، أنه فور الانتهاء من أعمال الحفر سيتم الإعلان عن حجم احتياطيات الحقل والإنتاج اليومي له الذي سيتم وضعه على خريطة الإنتاج خلال 24 شهرًا، مشيرة إلى أن "إينى" الايطالية تستخدم أحدث الحفارات في العالم تكنولوجيًا بالحقل.

وأشارت المصادر إلى أنه بناء على أعمال البحث السيزمى التى تمت بالمنطقة، تبين وجود طبقات جيولوجيا بنفس التكوينات الجيولوجية لحقل "ظهر"، حيث تشير المؤشرات الأولية لأول مرة لحجم الاحتياطيات إلى أكثر من 25 تريليون قدم مكعب غاز، وأن منطقة نور من المناطق الواعدة بالاستكشافات البترولية.

ويقترب حفار إينى ذى التكنولوجيا العالمية من حفر ما يقرب من 5 آلاف متر مكعب أسفل قاع البحر، حيث كان من المقرر حفر 6 آلاف متر.

وتبلغ مساحة منطقة نور نحو 739 كيلومترا مربعا داخل منطقة امتياز شمال سيناء البحرية، وتنفق إينى الإيطالية وثروة المصرية نحو 105 ملايين دولار على حفر بئر فى المرحلة الأولى وأخرى فى الثانية.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وقع فى ديسمبر الجارى على اتفاق شراء شركتى بى بى الإنجليزية، ومبادلة الإماراتية حصصا فى نصيب شركة إينى الإيطالية بمنطقة امتياز نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط، التى تتشارك فيها إينى الإيطالية بنسبة 85%، وشركة ثروة للبترول المصرية بنسبة 15%.

ويشمل الاتفاق شراء شركة بى بى نسبة 25%، وشراء شركة مبادلة نسبة 20%، من حصة إينى، وبذلك تصبح حصص الشركاء فى منطقة الامتياز 40% لشركة إينى، و25% لشركة بى بى، و20% لشركة مبادلة، و15% لشركة ثروة للبترول.

وانفرد "الدستور"، فى أبريل الماضى، بوجود اكتشاف جديد للغاز بمنطقة شروق بالبحر المتوسط، ضمن منطقة امتياز "إينى"، وتعمل بالحقل العديد من الشركات المصرية، من ضمنها "بتروجت" و"إنبى" فى تجهيزات المنصات البحرية بالحقل.

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