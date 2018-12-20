موانئ البحر الأحمر: نعتمد في الخطة الاستثمارية على التمويل الذاتي

قال اللواء هشام أبو سنة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر؛ أن الهيئة تعتمد على التمويل الذاتي في تنفيذ خطتها الاستثمارية لرفع كفاءة البنية التحتية والموانئ لتعظيم مواردها وضمان تحقيق أعلى عائد لقطاع الموانئ من النقد الأجنبي دون الاعتماد على الاقتراض الخارجي الذي يترتب عليه زيادة الأعباء المالية.



واستعرض اللواء "أبو سنة" في اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر؛ لمناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالي 2017-2018 تقرير متابعة الخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالي الحالي في الفترة من أول يوليو وحتى 15 ديسمبر الجاري، ومنها استكمال تنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة موانئ (نويبع- شرم الشيخ- سفاجا- الغردقة- السويس).



تضمنت الخطة الاستثمارية الانتهاء من بناء قاطرتين بحريتين قوة شد 70 طنا من المقرر استلامهما وبدء العمل نهاية ديسمبر الجاري؛ للعمل بموانئ السخنة وسوميد ورصيف السخنة "1"، والعمل في بناء قاطرتين قوة شد 55 طنا لزيادة معدلات القطر والإرشاد لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة.



وأوضح رئيس الهيئة أنه تم استكمال بناء وتوريد مجموعتين لمكافحة التلوث البحري وحواجز عائمة ورفع كفاءة المساعدات الملاحية بموانئ السويس وسفاجا، بالإضافة إلى توريد وتركيب معدات تأمين الموانئ ضد خطر الإرهاب، فضلا عن سيارتي إطفاء، كما تم البدء في تنفيذ أعمال رفع كفاءة واستكمال الرصيف الجنوبي بميناء السويس وتطوير الساحات الخلفية للرصيف وإنشاء منطقة انتظار الشاحنات خارج ميناء سفاجا ورفع كفاءة الأرصفة البحرية والساحات الخلفية.



وقال إن أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات أشادوا بأداء الهيئة عن العام المالي 2017- 2018 والجهد المبذول لتحقيق إيرادات خلال الفترة الماضية للوصول إلى المؤشرات الإيجابية للإيرادات الجارية وتنفيذ الخطة الاستثمارية بنسبة 100%.