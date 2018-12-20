ضبط 10 أسلحة نارية وبيضاء و15 قضية مخدرات

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حملة لضبط الخارجين عن القانون، وتجار المخدرات والسلاح ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين، نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين بمنطقة الصف.



وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 10 أسلحة نارية وبيضاء، وضبط 15 قضية مخدرات.



كما تمكنت القوات من ضبط 301 هارب من تنفيذ أحكام قضائية، من بينهم 3 هاربين من المؤبد.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وتولت النيابة التحقيقات.