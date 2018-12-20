القاهرة : الخميس 20 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
حوادث
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 10:54 ص

ضبط سلاح نارى بحوزة مسجل خطر فى الفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفيوم - مصطفي عبدالله العصيدي
dostor.org/2442700

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة إبشواي بالفيوم، القبض على عاطل مسجل شقي خطر، مقيم منشأة إبشواي، وبحوزته سلاح ناري وطلقة واحدة لذات العيار.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من اللواء هيثم عطا مدير المباحث، يفيد تمكن قوة أمنية من وحدة مباحث إبشواي من ضبط "حمدي م"، 43 سنة، عاطل ومسجل شقي خطر تحت رقم 1168 فئة ب سرقات عامة، ومقيم بمنشأة إبشواي، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 ملي وطلقة واحدة لذات العيار.

تم التحفظ على المضبوطات وإلقاء القبض على المتهم، وتحرر له المحضر رقم 554 أمن دولة طواريء لسنة 2018، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

روايات متناقضة حول أسباب انتحار سيدة أمام مترو دار السلام

منذ أقل من شهر

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد

منذ أقل من شهر

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»

منذ أقل من شهر

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»

منذ أقل من شهر

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به

منذ أقل من شهر

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر

الآن

"التضامن" تبدأ اليوم فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2019

علماء أستراليون: الاحتباس الحرارى سيتسبب فى مزيد من التقلبات الجوية

الجيش الليبى يطالب بتحقيق دولى فى شحنة الأسلحة التركية

أسعار الدولار اليوم الخميس 20/ 12/ 2018

ads
الأكثر قراءة

السيسى يتفقد مدينة الجلالة والمنطقة الصناعية بالعين السخنة

اليوم.. طقس شديد البرودة وأمطار على الوجه البحرى

المحمدى يقترب من الزمالك.. وعبدالله السعيد فى الطريق

محمد صلاح يثير الجدل بـ "بلوفر الأحجار الكريمة"

ألبومات الصور

رئيس جامعة أسوان يلتقى بوفد من المديرية المالية

وزيرة الثقافة تعزف في حفل "كايرو ستيبس" بالمنيا (فيديو)

افتتاح مركز للغسيل الكلوي بدمياط (صور)

طائفة "الشقيانين"

نجم الساعة

بث حي لايف مباراة الترجي التونسي وجوادالاخارا مشاهدة مباراة الترجي التونسي وجوادالاخارا يلا شوت كورة ستار

الأكثر قراءة

السيسى يتفقد مدينة الجلالة والمنطقة الصناعية بالعين السخنة

اليوم.. طقس شديد البرودة وأمطار على الوجه البحرى

المحمدى يقترب من الزمالك.. وعبدالله السعيد فى الطريق

محمد صلاح يثير الجدل بـ "بلوفر الأحجار الكريمة"

كشكول

بالصور.. «تعليم الإسماعيلية» تشكل لجنة للإعداد لمهرجان زايد

«التعليم العالى» يستعرض تقرير الجامعات الحاصلة على مراكز متقدمة بـ«شنغهاى»

اليوم.. افتتاح المؤتمر الدولي التاسع بسياحة قناة السويس

مناقشة 17 محاضرة في المؤتمر الدولي السادس لمعهد الكبد القومي بالمنوفية

وزيرة الثقافة تشارك بحفل « كايرو ستيبس» علي مسرح جامعة المنيا

الأمصار

نائب سوري يعلق على إعلان ترامب سحب قواته

محكمة أمريكية توجه ضربة قاسية لسياسة ترامب في حق اللجوء

بسبب الحدود بين البلدين.. البشير يلتقي مسؤول إثيوبي كبير

أمريكا تدين إيران في مجلس الأمن عبر مسودة قرار بشأن اليمن

الأسطورة تعود مجددا.. مهرجان سعودي يستضيف أم كلثوم

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

مقاطعة صينية تحقق في فيديو سكب الحليب في المجاري

الاحتفال بعيد ميلاد أول دب يولد في بريطانيا منذ 25 عاما

إحصاء: زيادة التبرع بالأعضاء بين الشباب الصيني

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

الخضراوات الورقية تقلل من تراكم الدهون على الكبد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎