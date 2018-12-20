ضبط سلاح نارى بحوزة مسجل خطر فى الفيوم

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة إبشواي بالفيوم، القبض على عاطل مسجل شقي خطر، مقيم منشأة إبشواي، وبحوزته سلاح ناري وطلقة واحدة لذات العيار.



كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من اللواء هيثم عطا مدير المباحث، يفيد تمكن قوة أمنية من وحدة مباحث إبشواي من ضبط "حمدي م"، 43 سنة، عاطل ومسجل شقي خطر تحت رقم 1168 فئة ب سرقات عامة، ومقيم بمنشأة إبشواي، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 ملي وطلقة واحدة لذات العيار.



تم التحفظ على المضبوطات وإلقاء القبض على المتهم، وتحرر له المحضر رقم 554 أمن دولة طواريء لسنة 2018، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.