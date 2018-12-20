محمد أنور يتعاقد على "طلقة حظ"

تعاقد نجم "مسرح مصر" محمد أنور على المشاركة في بطولة مسلسل "طلقة حظ"، أمام مصطفى خاطر، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2019، وقد تم الاستقرار على اسم "طلقة حظ " كاسم نهائي للعمل.



المسلسل يدور في إطار كوميدي بحت، حول شقيق لـ4 بنات، ويعاني من أزمات شقيقاته الأربع، ما يخلق مواقف كوميدية عديدة على مدار الأحداث.



ويقوم المخرج أحمد خالد أمين بمعاينة أماكن التصوير استعدادا لبدء التصوير في منتصف شهر يناير المقبل، وجارٍ ترشيح الأبطال المشاركين بالعمل، كما انتهى السيناريست إيهاب بليبل من كتابة 10 حلقات كاملة من العمل.



مسلسل "طلقة حظ" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، ومن إنتاج شركة "سينرجي" لمالكها تامر مرسي، ويشارك في بطولته آيتن عامر.