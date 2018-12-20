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تقارير ومتابعات
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 10:46 ص

"الأصم الناطق" يكشف مكاسب ذوى الاحتياجات الخاصة فى 2018

رامز عباس
رامز عباس
ريم محمود
dostor.org/2442693

قال رامز عباس, من ذوي الاحتياجات الخاصة الشهير بـ"الأصم الناطق"، إن 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة، وشهد التصديق على قانون خاص بهم، وننتظر صدور اللائحة التنفيذية له، وانطلاق حملة "من حقك تفهم" لتوصيل الصورة الإيجابية نحوهم، والتى يقودها أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومى لشئون الإعاقة، مؤكدًا فى بيان صحفي أن هناك بشائر لاتجاه الدولة للتمكين الاقتصادي لهم بصورة تعطي فاعلية لإنجازاتها تجاه المجتمع ككل.

وأضاف أن عام 2018، شهد انطلاق فاعليات وزارة الثقافة بدعم الفنانة إيناس عبدالدايم بعنوان رعاية ذوي الإعاقة في إطار التنمية المستدامة ما أنتج توصيات مهمة لصانعي القرار، وإنشاء أكاديمية تدريب ذوي الإعاقة والتي تتجه لتفعيل مختلف أنشطتها بشكل يواكب سوق العمل.

واقترح على الدولة استكمال استمرار حصد مكتسبات ذوي الإعاقة بعام "التعليم " أيضًا من خلال مناقشة التوسع فى فصول الدمج وتحديثها بما يتلاءم مع البيئة المناسبة لذوي الإعاقة، وتوفير الإتاحة اللازمة بالمدارس والجامعات سواء مكانية (رامبات ووسائل مساعدة) أو تواصل (برايل، لغة الإشارة)، مع توفير طبيب نفسي لتهيئة البيئة لهم بالمكان لكيفية التعامل معهم واستثمار صحبتهم وزمالتهم في التقدم العلمي والمعرفي.

وطالب بإلغاء الشروط المجحفة بحق فئة الصم وضعاف السمع في دخول الجامعات، والعمل على وصولهم لمستويات دراسية تحقق لهم فرص الاستثمار الشخصي والانغماس في سوق العمل العربى كافة والمصري في القلب منه، وإطلاق حملة ثقافية مع المؤسسات المتميزة التي كانت لها أصداء في العمل خلال عام 2018 بالمدارس ضمن حملة لتعزيز ثقافة الاختلاف.

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