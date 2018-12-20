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الخميس 20/ديسمبر/2018 - 10:45 ص

سحب عينات من محطات مياه الشرب في الأقصر

سحب عينات من محطات
الأقصر - هدي الأمير
dostor.org/2442692

يواصل قطاع المعامل وضبط الجودة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عمله ممثلًا في الإدارة العامة للمعامل والإدارة العامة للجودة بالمرور على جميع محطات المياه بالمحافظة بالاشتراك مع مسئولي المعمل المرجعي للشركة القابضة الحاصل علي شهادة الأيزو 17025 وذلك برفع عينات ومتابعة جودة إنتاج المياه بالأقصر، وذلك بناء علي تعليمات اللواء مهندس محمد يحيي كمال سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

يشار أن فريق عمل المعمل المرجعي يضم كل من دكتور إبراهيم شوقي رئيس قسم جمع العينات بالعمل المرجعي، ودكتور عمرو سيد علي سيد مسئول المعمل الغير عضوي بالمعمل المرجعي، ودكتور محمود جمعه حسين مسلم مسئول قسم الميكروبيولوجي بالمعمل المرجعي، ودكتور مصطفى حمدي حسن محمد مسئول المعمل البيولوجي، وفني جمع وتكويد العينات محمد أحمد إبراهيم، وفني جمع وتكويد مصطفي محمد رشدي، وفريق عمل قطاع المعامل بشركة الأقصر والذي يضم دكتور حسان سعدي محمدين مدير عام المعامل بالشركة، ودكتور أحمد رشدي احمد مدير عام الجودة بالشركة، ودكتور يوسف أبو الحجاج محمد مدير إدارة سلامه ومأمونية المياه بالشركة.

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