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سياسي
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 10:41 ص

طلب إحاطة لوزير الصناعة بشأن الاستيلاء على العلامات التجارية

المهندس محمد فرج
المهندس محمد فرج عامر
محمد جعفر
dostor.org/2442690

تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، بشأن الاستيلاء على العلامات التجارية دون تحرك من الأجهزة التنفيذية.

وقال "عامر" في طلبه، إن العلامة التجارية إشارة مميزة تحدد سلعًا أو خدمات معينة على أنها تلك التي ينتجها شخص أو مشروع محدد أو يوفرها، وحماية حقوق الملكية الفكرية والتصميمات الصناعية مشكلة متكررة تواجه العديد من القطاعات الصناعية المصرية، وليس قطاعا بعينه.

ولفت إلى أن مصر بذلت جهودًا في هذا المجال ويعتبر إصدار القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية من أهم هذه الجهود، ويشمل هذا القانون أحكام حماية العلامات التجارية إلى جانب التصميمات الصناعية بالإضافة إلى باقي مجالات الملكية الفكرية.

وأكد أنه لا تزال حماية حقوق الملكية الفكرية في مصر تواجه تحديات عديدة علي رأسها مشاكل التسجيل، حيث إن هناك قدرا كبيرا جدا من البيروقراطية التي تحكم تسجيل الملكية الفكرية والاعتماد بدرجة كبيرة على الجوانب المستندية وعدم التفعيل الكامل لميكنة إجراءات التسجيل.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة: "تظهر مشكلة التسجيل بصورة أكبر في التصميمات الصناعية؛ حيث يجب حماية كل تصميم على حدة لأن المصنع الواحد عادة ما يقوم بتصنيع العديد من التصميمات والتي تتغير في كل موسم أو حتى عبر فصول السنة أو من منطقة إلى أخرى، والتصميمات التي تصلح للسوق المصرية قد لا تكون صالحة للتسويق بالخارج، ولهذا فإنه يجب على المصنع أن يسجل كل تصميماته وهذا الأمر يتطلب تكلفة وجهدًا كبيرًا".

ولفت أنه حتى في حالة تسجيل المصنع المصري لعلاماته التجارية أو تصميماته الصناعية فإنه قد يتم انتهاكها وتسويقها بالأسواق المصرية.

وأشار إلى أنه حال تم رصد بعض هذه الانتهاكات من جانب صاحب الملكية الفكرية وتقدمه بالشكوى إلى السلطات المختصة يصطدم بتشعب الاختصاصات فيما بين الجهات المسئولة عن حماية الملكية الفكرية وعدم وجود تنسيق كاف فيما بينها.

وانتقد عدم شن حملات من قبل السلطات المختصة لمواجهة الانتهاكات الواقعة بالأسواق المصرية.

ولفت إلى مشكلات الإنفاذ بالمنافذ الجمركية والتي تسمى بالتدابير الحدودية، حيث يتم تصنيع السلع المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية المملوكة للمصريين ببعض الدول الآسيوية ثم يتم تصديرها إلى مصر.

وأكد أن حماية الملكية الفكرية ضرورة لدفع الصناعة المصرية وزيادة الابتكار سواء للصناعة التي توجه إنتاجها للسوق المحلية أو التي تستهدف التصدير، ولذا يجب أن يكون هناك إستراتيجية متكاملة بآليات تنفيذية واضحة من أهم محاورها، نشر ثقافة الملكية الفكرية في المجتمع بخاصة بين المصنعين، مراجعة إجراءات وتكاليف ومدد التسجيل لكل مجال من مجالات الملكية الفكرية، الفصل بين مهام الجهات المعنية، ووضع آليات تنفيذية واضحة لضمان إنفاذ القانون.

ونوه إلى أن القانون الحالي لا تكفي عقوباته لحماية تقليد العلامات التجارية او الصناعية، كما انه لا توجد ادني حماية أو رقابة لمن يتم انتهاك حقوق علامته التجارية.

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