مدير أمن البحيرة يتفقد الخدمات الأمنية بإيتاي البارود وشبراخيت

تفقد اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، اليوم الخميس، الخدمات الشرطية بنطاق مركزي شرطة إيتاى البارود وشبراخيت، لمتابعة الخدمات الأمنية.



كما شدد "الرشيدي" على الخدمات المعينة لتأمين الكنائس بأهمية تلك الخدمات وخاصة مع قرب الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية واحتفال الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد مع توسيع دائرة الاشتباه وعدم قرب السيارات والدرجات البخارية لنطاق الحرم الأمن للكنيسة مع مداومة المرور من قبل القيادات على الخدمات المعينة لتأمين الكنائس.



والتقى مدير أمن البحيرة، بالضباط والأفراد وطالبهم باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية وتلافى أي سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأداء الأمني ورفع الروح المعنوية للقوات، وطالبهم بتطبيق القانون بكل حزم وحسم على جميع المخالفين مع مراعاة حسن معاملة المواطنين وحقوق الإنسان وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.