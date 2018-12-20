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الخميس 20/ديسمبر/2018 - 10:39 ص

التضامن: الانتهاء من لائحة ذوى الإعاقة خلال أيام

غادة والي
غادة والي
ولاء جمال
dostor.org/2442687

أكد مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه من المقرر الانتهاء من لائحة قانون ذوي الإعاقة نهاية الشهر الجاري، والتى تم إرسالها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، وذلك بعد أن انتهت اللجنة العليا التي شكلها رئيس مجلس الوزراء، وتضم عددًا من مندوبي الوزارات المعنية، وخبراء في القانون ومجال الإعاقة من توضيح الإجراءات اللازمة لتنفيذ بنود القانون.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيشهد الاحتفال بـ2018 عامًا لذوي الإعاقة، خلال الأسبوع الأخير من العام الجاري.

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