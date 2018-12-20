فرنسا: يجب القضاء نهائيًا على "داعش" في آخر معاقله بسوريا

قالت وزير الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، إن تنظيم داعش الإرهابي لم يهزم تمامًا، مشددة على ضرورة القضاء عليه نهائيًا في آخر معاقله في سوريا.



وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أمس الأربعاء، أن الجيش الأمريكي يستعد لسحب قواته من شمال شرق سوريا، نقلًا عن مصادر مطلعة، مشيرة إلى أن هذا التحرك يلقى بالإستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط إلى حالة من الاضطراب.



فيما بدأ المسئولون الأمريكيون بإبلاغ الشركاء في شمال شرق سوريا بخططهم للبدء فورًا، بسحب القوات الأمريكية من المنطقة التي يحاولون فيها إنهاء الحملة ضد تنظيم داعش الإرهابى.



وفي سياق متصل، ذكرت "رويترز" نقلًا عن مسئولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة تدرس الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من سوريا حيث تقترب من نهاية حملتها لاستعادة السيطرة على جميع الأراضى التى كانت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "ألحقنا الهزيمة بداعش في سوريا وهو السبب الوحيد لبقاء القوات الأمريكية هناك خلال فترة رئاستى".



من جانبها، ردت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" على خطط الانسحاب من سوريا، قائلة: "سنواصل العمل مع شركائنا في المنطقة".