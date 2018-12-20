القاهرة : الخميس 20 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
عالم
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 10:36 ص

فرنسا: يجب القضاء نهائيًا على "داعش" في آخر معاقله بسوريا

وزير الدفاع الفرنسية
وزير الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي
نيفين أشرف
dostor.org/2442683

قالت وزير الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، إن تنظيم داعش الإرهابي لم يهزم تمامًا، مشددة على ضرورة القضاء عليه نهائيًا في آخر معاقله في سوريا.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أمس الأربعاء، أن الجيش الأمريكي يستعد لسحب قواته من شمال شرق سوريا، نقلًا عن مصادر مطلعة، مشيرة إلى أن هذا التحرك يلقى بالإستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط إلى حالة من الاضطراب.

فيما بدأ المسئولون الأمريكيون بإبلاغ الشركاء في شمال شرق سوريا بخططهم للبدء فورًا، بسحب القوات الأمريكية من المنطقة التي يحاولون فيها إنهاء الحملة ضد تنظيم داعش الإرهابى.

وفي سياق متصل، ذكرت "رويترز" نقلًا عن مسئولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة تدرس الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من سوريا حيث تقترب من نهاية حملتها لاستعادة السيطرة على جميع الأراضى التى كانت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "ألحقنا الهزيمة بداعش في سوريا وهو السبب الوحيد لبقاء القوات الأمريكية هناك خلال فترة رئاستى".

من جانبها، ردت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" على خطط الانسحاب من سوريا، قائلة: "سنواصل العمل مع شركائنا في المنطقة".

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 8 ساعات

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة

منذ اسبوع

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"

منذ أقل من شهر

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات

منذ أقل من شهر

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة

منذ أقل من شهر

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر

منذ أقل من شهر

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

الآن

"التضامن" تبدأ اليوم فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2019

علماء أستراليون: الاحتباس الحرارى سيتسبب فى مزيد من التقلبات الجوية

الجيش الليبى يطالب بتحقيق دولى فى شحنة الأسلحة التركية

أسعار الدولار اليوم الخميس 20/ 12/ 2018

ads
الأكثر قراءة

السيسى يتفقد مدينة الجلالة والمنطقة الصناعية بالعين السخنة

اليوم.. طقس شديد البرودة وأمطار على الوجه البحرى

المحمدى يقترب من الزمالك.. وعبدالله السعيد فى الطريق

محمد صلاح يثير الجدل بـ "بلوفر الأحجار الكريمة"

ألبومات الصور

رئيس جامعة أسوان يلتقى بوفد من المديرية المالية

وزيرة الثقافة تعزف في حفل "كايرو ستيبس" بالمنيا (فيديو)

افتتاح مركز للغسيل الكلوي بدمياط (صور)

طائفة "الشقيانين"

نجم الساعة

بث حي لايف مباراة الترجي التونسي وجوادالاخارا مشاهدة مباراة الترجي التونسي وجوادالاخارا يلا شوت كورة ستار

الأكثر قراءة

السيسى يتفقد مدينة الجلالة والمنطقة الصناعية بالعين السخنة

اليوم.. طقس شديد البرودة وأمطار على الوجه البحرى

المحمدى يقترب من الزمالك.. وعبدالله السعيد فى الطريق

محمد صلاح يثير الجدل بـ "بلوفر الأحجار الكريمة"

كشكول

بالصور.. «تعليم الإسماعيلية» تشكل لجنة للإعداد لمهرجان زايد

«التعليم العالى» يستعرض تقرير الجامعات الحاصلة على مراكز متقدمة بـ«شنغهاى»

اليوم.. افتتاح المؤتمر الدولي التاسع بسياحة قناة السويس

مناقشة 17 محاضرة في المؤتمر الدولي السادس لمعهد الكبد القومي بالمنوفية

وزيرة الثقافة تشارك بحفل « كايرو ستيبس» علي مسرح جامعة المنيا

الأمصار

نائب سوري يعلق على إعلان ترامب سحب قواته

محكمة أمريكية توجه ضربة قاسية لسياسة ترامب في حق اللجوء

بسبب الحدود بين البلدين.. البشير يلتقي مسؤول إثيوبي كبير

أمريكا تدين إيران في مجلس الأمن عبر مسودة قرار بشأن اليمن

الأسطورة تعود مجددا.. مهرجان سعودي يستضيف أم كلثوم

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

مقاطعة صينية تحقق في فيديو سكب الحليب في المجاري

الاحتفال بعيد ميلاد أول دب يولد في بريطانيا منذ 25 عاما

إحصاء: زيادة التبرع بالأعضاء بين الشباب الصيني

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

الخضراوات الورقية تقلل من تراكم الدهون على الكبد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎