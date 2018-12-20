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تقارير ومتابعات
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 10:32 ص

فى عيد ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن المطرب محمد فؤاد

النجم محمد فؤاد
النجم محمد فؤاد
إيمان ماهر
dostor.org/2442682

يصادف اليوم عيد ميلاد النجم محمد فؤاد، الذى ظهر على الساحة الفنية في ثمانينيات القرن الماضي ويلقبه البعض بابن البلد.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنه.

- من مواليد 20 ديسمبر 1961، في مدينة الإسماعيلة،وتربى في عين شمس بالقاهرة.
- يهوى منذ طفولته لعب كرة القدم والغناء.
- كان معروفا بين أصدقاءه وعائلته بحبه لنجوم الغناء الكبار، فغني لأم كلثوم وعبد الحليم وغيرهم.
- ما زال محتفظا بعلاقته مع أصدقائه في عين شمس، ويتردد علي منزل عائلته هناك خاصة في رمضان والأعياد.
- منذ طفولته يشعر بإحساس غريب وهو أنه معروفا لكل الناس ليس في الحي الذي يعيش فيه فقط،بل في أي مكان داخل مصر وخاصة الأحياء الشعبية.
- شارك في أول أعماله السينمائية من خلال فيلم "أمريكا شيكا بيكا" مع نهلة سلامة، شويكار، من إخراج خيري بشارة أعقبه صدور ألبوم له حمل أغاني الفيلم تحت عنوان "شيكا بيكا".
- قدم "فؤاد" 9 أعمال فنية.

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