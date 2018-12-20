فى عيد ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن المطرب محمد فؤاد
يصادف اليوم عيد ميلاد النجم محمد فؤاد، الذى ظهر على الساحة الفنية في ثمانينيات القرن الماضي ويلقبه البعض بابن البلد.
وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنه.
- من مواليد 20 ديسمبر 1961، في مدينة الإسماعيلة،وتربى في عين شمس بالقاهرة.
- يهوى منذ طفولته لعب كرة القدم والغناء.
- كان معروفا بين أصدقاءه وعائلته بحبه لنجوم الغناء الكبار، فغني لأم كلثوم وعبد الحليم وغيرهم.
- ما زال محتفظا بعلاقته مع أصدقائه في عين شمس، ويتردد علي منزل عائلته هناك خاصة في رمضان والأعياد.
- منذ طفولته يشعر بإحساس غريب وهو أنه معروفا لكل الناس ليس في الحي الذي يعيش فيه فقط،بل في أي مكان داخل مصر وخاصة الأحياء الشعبية.
- شارك في أول أعماله السينمائية من خلال فيلم "أمريكا شيكا بيكا" مع نهلة سلامة، شويكار، من إخراج خيري بشارة أعقبه صدور ألبوم له حمل أغاني الفيلم تحت عنوان "شيكا بيكا".
- قدم "فؤاد" 9 أعمال فنية.