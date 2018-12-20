"مصر الجديدة" تستعد لطرح تأجير 52 فدانًا بمزايدة عامة

قالت إدارة الإفصاح بالبورصة، إن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ستقوم بالإعلان عن طرح تأجير قطعة أرض فضاء بمساحة 52 فدانًا في مزايدة عامة بنظام المظاريف.



وأوضحت الشركة في إفصاحها للبورصة منذ قليل، أنه سيتم الإعلان عن طرح الأرض لإقامة نادٍ رياضي اجتماعي بمدينة هليوبوليس الجديدة في مزايدة بين الشركات المتخصصة بنظام المظاريف المغلقة فني ومالي.



وفي أكتوبر، قالت الشركة إنها ستقوم بيع قطع أراضٍ بمساحات تتراوح ما بين 30 إلى 100 فدان بمدينة هليوبوليس الجديدة، يتم استخدامها لأغراض مختلفة منها السكني والتجاري والخدمي.



وفي مطلع الشهر الجاري، وقعت مصر الجديدة للإسكان والتعمير عقد قرض بقيمة 1.2 مليار جنيه مع بنك القاهرة.