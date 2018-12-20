القاهرة : الخميس 20 ديسمبر 2018
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الثقافة
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 10:28 ص

وزير الثقافة تتفق مع محافظ المنيا على إنشاء مراكز لتنمية المواهب

وزير الثقافة تتفق
ايهاب مصطفى
dostor.org/2442679

التقت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، مساء أمس، اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، في حضور الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، لبحث وسائل تكثيف الأنشطة الثقافية والفنية والفكرية بمختلف قرى المحافظة، من خلال قصور الثقافة الموجودة بها.

كما تم الاتفاق على إنشاء مراكز لتنمية المواهب والنابغين بهدف اكتشاف الواعدين وتنمية قدراتهم إلى جانب ورش عمل في الكتابة والتمثيل والإخراج المسرحي، بالإضافة إلى تخصيص فصول لتنمية مهارات ذوى القدرات الخاصة ودمجهم في المجتمع تحقيقا لاستراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى تحقيق العدالة الثقافية، والمساهمة في بناء الشخصية المصرية كما تطرق الحوار إلى إمكانية استخدام مسرح جامعة المنيا لاستضافة الفعاليات التي تنظمها الثقافة.

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