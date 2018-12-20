تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الخميس

تراجعت أسهم ومؤشرات البورصة بنحو واضح لدى مستهل تعاملات اليوم الخميس - اخر تعاملات الأسبوع، على خلفية التراجعات القوية لأسواق المال الأمريكية بعد رفع الفائدة لربع نقطة مئوية.



هبط المؤشر الرئيسي للسوق" إي جي إكس 30" بنسبة 19. 0 % بما يعادل 25 نقطة خسارة ليسجل مستوى 13052 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70" بنسبة 11. 0 % بما يعادل 74. 0 نقطة خسارة لينهى التعاملات عند مستوى 675.4 نقطة، ما ساهم فى انخفاض المؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100" بنسبة 16. 0 % بما يعادل 2.74 نقطة، ليغلق عند مستوى 1690.11 نقطة.